Upoštevaje to bi veljalo molčati. Vendar, kar je preveč, je preveč! Zaradi mene lahko Janša leto in dan boža nagrobnik z imeni tistih domobrancev, ki so kot zloglasna »črna roka« v Ljubljani 30. aprila 1944 vdrli v naše družinsko stanovanje, pa je prihod nemških vojakov preprečil njihove morilske naklepe. Nič ne bom oporekal, če domobrancem prinaša cvetje in prižiga sveče, vendar le kot posameznik, ki ima spoštljiv odnos do mrtvih. Nikakor pa letošnji dogodek ne sme biti ali postati s ponavljanjem simbolno dejanje države, katere narod je bil zapisan pogubi.

Preveliko je breme, ki so si ga naložili domobranci s prisego (»da bom v skupnem boju z nemško oboroženo silo, stoječo pod poveljstvom vodje velike Nemčije, četami SS in policijo«), in dovolj je, da v dobro bodočih rodov sprejmemo in opravičimo to kot veliko zmotno dejanje. In ne pustimo se zaplesti od tistih, ki na grobovih plešejo svoj mrtvaški ples.

Marko Demšar, Ljubljana