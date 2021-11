Nadalje pravi: »Edino tako bomo vzeli moč strankam, ki kot orodje kapitala počnejo, kar gledamo že 30 let. Državo oblikujejo po svoji meri, za svoje potrebe.« Tega pa ne razumem, da so stranke orodje kapitala in državo oblikujejo za svoje potrebe, saj vendar na volitvah in po njih za strankami stojijo volilci, ki naj bi potem podpirali stranke, ki da so samo orodje kapitala, ne pa volilcev? Ali ni predvsem volilni sistem problem države? Verjetno je tudi zato problem države, da naša politična ekonomija ne zna ustvarjati zadosti kapitala, da bi pokrili vse potrebe, predvsem javne sfere, nacionalne ekonomije. Manko razpoložljivega domačega potrebnega kapitala pa aktualna politika nadomesti s krediti v tujini. Nerazumljivo je dejstvo, da imajo državljani varčevalci zelo veliko kapitala v domačih bankah, ki pa ga ne morejo plasirati, saj gospodarstvo nima za njih potrebe ali pa nima ustreznih projektov, zrelih za kreditiranje. Dodatno imajo mnogi domači skladi naložen kapital Slovencev v tujini, kjer so višji donosi, ki jih skladi potrebujejo za delovanje in izpolnjevanje svojih obvez, danim njihovim pogodbenim klientom.

G. Kostrevca zelo moti politika, ki da razgrajuje državo, kar kaže tudi zelo nizko zaupanje v (izvoljeno) politiko, ki se izogiba odgovornosti nadzora, kako njena oblast ustrezno deluje za potrebe in probleme državljanov oziroma države. Imamo tri veje oblasti, zakonodajno oblast – DZ RS, izvršno oblast – vlado ter pravosodno oblast – sodstvo. Vse tri so avtonomne, suverene, a suverenost naj bi jim podelil le »suveren«, torej ljudstvo, neposredno ali neposredno na volitvah. Tožilstvo in policija sta del izvršne oblasti, ki jo nadzoruje izvoljeni DZ. Izjema sta tožilstvo in policija, ki ju ne voli in ne nadzoruje ljudstvo, ne sme ju nadzorovati niti prva veja oblasti, DZ, ki je edini izvoljen na volitvah. Logično ni niti, da imata Slovenska vojska in policija sindikata, ki imata največjo moč za uveljavitev svojih interesov, ko je ogrožen delodajalec, to sta vlada in DZ. Zaradi tega na Danskem nimata ne vojska ne policija sindikata, a so Danci vseeno srečni in zaupajo svojim politikom.

Zato je tudi moje mnenje naslednje:

čas je za spremembo volilnega sistema.

Čas je, da se uveljavi demokracija.

Čas je, da se uveljavi glas in interes volilca.

Čas je, da se konča vladavina strankokracije.

Čas je, da SDS podpre spremembe, ki jih je pred volitvami obljubila.

Čas je, da Janez Janša dovoli, da ima volilec preferenčni glas.

Čas je, da se konča avtokracija, ki ovira demokracijo in razvoj.

Čas je za demokracijo, za večji vpliv in zaupanje volilcev.

Čas je za demokracijo brez avtokracije.

Franc Mihič, Ribnica