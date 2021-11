Jelko, saj smo se samo hecali!

Včeraj smo se v tej rubriki znova spraševali, kje je Jelko, in opozarjali na (ne)pomembno dejstvo, da nacionalnega koordinatorja za cepljenje ter bivšega vladnega govorca za covid in vse ostalo Jelka Kacina že nekaj mesecev ni na spregled. A glej ga, zlomka, pa se je naš najzvestejši bralec rubrike N. n. spet pojavil. In za katastrofalno stanje v državi rokohitrsko (spet) obtožil slovensko zdravstvo.