Trajnostna skupnost Sustainable City Dubai temelji na ekološki prijaznosti ter viziji novega urbanega oblikovanja in razvoja mest prihodnosti. V projekt je vključeno tudi slovensko podjetje Plastika Skaza, ki je bilo kar desetkrat umeščeno med finaliste Dnevnikovega izbora najboljšega zaposlovalca. Sodelujejo pri enem najpomembnejših vidikov trajnosti – pravilnem ravnanju z biološkimi odpadki. Njihovo inovacijo bokashi organko, večkrat nagrajeno drugo generacijo kuhinjskih kompostnikov, že uporabljajo v domovih trajnostnega mesta Dubaj. Celoten ogljični odtis v enem letu pri bokashi kompostiranju je kar 27-krat manjši kot pri navadnem kompostiranju. Pri bokashi kompostiranju se ohrani tudi skoraj 60 odstotkov več hranilnih snovi, za 25 odstotkov se zmanjša količina bioloških odpadkov. Prebivalci trajnostne skupnosti v Dubaju tako na domačem vrtu ali kuhinjskem pultu pridelajo kakovostno osnovo za kompost, fermentacijsko tekočino za gnojenje rastlin in biološko čistilo za odtoke, hkrati pa vsak dan skrbijo, da se sklene krog. V Skazi temu procesu rečejo »bio waste loop«. Dr. Robert Agnič, direktor podjetja Skaza, izraža zadovoljstvo, da so njihovo poslanstvo prepoznali v tujini, in dodaja: »To je dokaz, da smo na pravi poti. Hkrati predstavlja odskočno desko za nadaljnje sodelovanje s trajnostnimi mesti po svetu.«

Dokumentarni film na ogled 4. novembra V začetku septembra so bili predstavniki Plastike Skaza v Dubaju, v trajnostni skupnosti, kjer so skupaj s prebivalci, ki njihov bokashi organko uporabljajo pet mesecev, posneli dokumentarni film. V njem bo na praktičen način prikazano, kako lahko odpadek hrane postane vir za novo življenje. Dokumentarni film bodo premierno predstavili na Expu v Dubaju, 4. novembra v slovenskem paviljonu. V Plastiki Skaza dodajajo, da je svetovanje na področju krožnega delovanja tudi ena od storitev, ki jih bodo v kratkem začeli izvajati v podjetju. »Cilj je najti čim več skupnosti in občin, ki bi si s krožnim delovanjem odpadne hrane želele zmanjšati stroške transporta. Želimo zbuditi zavedanje, da odpadla hrana ni odpadek, temveč vir za novo življenje,« pravijo v Skazi. Na podoben način kot s trajnostno skupnostjo v Dubaju že sodelujejo s skupnostmi v Ekvadorju, Čilu, ZDA in na Portugalskem.