Potem ko je zlatega kapetana slovenske košarkarske reprezentance Gorana Dragića poleti Miami po šestih sezonah v menjavi za Kyla Lowreyja poslal v Toronto, je bilo hitro jasno, da bo za 35-letnega Ljubljančana to kratkotrajna kanadska epizoda. Trajala bo največ eno sezono, kolikor ima še veljavno pogodbo. Vseeno je bilo sklepati, da bo Toronto v tem času slovenskega veterana poskušal kar najbolje unovčiti, če ne drugega izkoristiti njegove izkušnje za zorenje mladega moštva. A ima trener Nick Nurse očitno drugačne zamisli. Dragića zadnjih pet tekem ni poslal v igro, vseh pet pa je Toronto sicer dobil.

Glede na situacijo je zdaj še bolj jasno, da si Dragić želi čim hitrejšega odhoda iz Toronta. O menjavi razmišlja tudi kanadsko moštvo, a ne za vsako ceno. Zato je še toliko bolj nerazumljivo, da Dragić ne igra, saj bi si ob morebitnih dobrih predstavah dvignil ceno in bi njegovo trenutno moštvo v zameno lažje dobilo kakšnega uporabnega igralca ali celo izbor na katerem od prihajajočih naborov. Poznavalci razmer onkraj Atlantika znajo povedati, da je odnos med trenerjem Nickom Nursom in Dragićem zaradi obravnave, ki je je deležen Ljubljančan, in neobstoječe komunikacije precej napet. »Prepričan sem, da bo po eni ali drugi poti prej ali slej končal v Dallasu. Samo nekaj dlje bo trajalo, kot si želi večina ljudi, ki čakajo na to,« pa je te dni zapisal novinar Marc Stein.

Z novim trenerjem Jasonom Kiddom se še naprej lovi Dallas. Teksaško moštvo je imelo lani z Luko Dončićem v glavni vlogi enega najboljših napadov lige, letos pa je situacija povsem obrnjena. Tudi slovenski zvezdnik ne dosega več vrtoglavih številk in ne niza trojnih dvojčkov. A za zdaj Kiddu veliko ne gre oporekati, saj ima kljub vsemu Dallas trenutno pet zmag in tri poraze. Nazadnje je s 109:108 ugnal San Antonio, Dončić pa je k zmagi dodal 23 točk, 12 skokov in sedem asistenc. Še naprej se s poškodbo ubada Vlatko Čančar, ki v rednem delu sezone še ni stopil na parket za Denver. Njegovi soigralci so s 106:108 klonili proti Memphisu in imajo trenutno po štiri zmage in poraze.