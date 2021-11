Ministrstvo za finance je 25. avgusta objavilo posebni javni natečaj za položaj generalnega direktorja Fursa. Posebna natečajna komisija je ministra za finance Andreja Širclja obvestila o primernem kandidatu za položaj generalnega direktorja, skladno s tem pa je Šircelj vladi za imenovanje na to mesto predlagal Simiča, so povzeli.

Kot so navedli, je Simič končal pravno fakulteto v Ljubljani in magistrski študij davčnega prava na pravni fakulteti v Mariboru. Je davčni svetovalec, predavatelj, avtor in soavtor knjig in priročnikov o davkih, nekdanji direktor slovenske in srbske davčne uprave. Med letoma 2006 in 2019 je bil po izboru uporabnikov spletnega portala Tax-Fin-Lex 12-krat izbran za najuglednejšega davčnega strokovnjaka v Sloveniji.

Simič je vodil tedanjo Davčno upravo RS med letoma 2006 in 2008. Vajeti Fursa je z junijem letos prevzel, po potem ko je vlada s položaja v. d. generalnega direktorja razrešila Simona Starčka. Vlada je takrat Simiča imenovala do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar najdlje do konca novembra. Simič je sprva napovedal, da namerava na čelu Fursa ostati pol leta, a si je očitno premislil.