Deana Potza iz zdravstvenega inšpektorata je na današnji tiskovni konferenci povedala, da se je v zadnjih dveh tednih inšpekcijski nadzor objektov povečal za tretjino, na skoraj 4000 nadzorov na teden, medtem ko so se nadzori pri osebah povečali za sto odstotkov na več kot 14.000 na teden.

V zadnjem tednu so inšpektorji izrekli 585 ukrepov zaradi kršitev PCT pogoja, od tega 15 plačilnih nalogov, štiri globe, ostalo so bili opomini. Največ kršitev pogoja PCT so ugotovili v gostinstvu, v trgovinah, šolstvu, avtomehaničnih delavnicah. Kot je dejala Potza, pogojev PCT niso preverjali dovolj natančno, obvestila niso bila nameščena in podobno.

V času šolskih počitnic se je izvajal poostren nadzor v nočnih klubih. Kršitev niso odkrili, nočni lokali so imeli varnostnike, ki so preverjali pogoje PCT in osebne dokumente. Po gostinskih lokalih so v prazničnem vikendu neskladnosti ugotovili v 29 primerih, v večini so se nanašale na nepravilno uporabo mask zaposlenih. Inšpektorji so obiskali 136 nastanitvenih objektov, neskladnosti niso ugotovili.

V. d. glavnega tržnega inšpektorja Martina Gašperlin je poudarila, da je v teh dneh preverjanje pogoja PCT postala njihova prioriteta, zaradi česar nadzore izvajajo tudi konec tedna. »Če opozarjanje ni zaleglo, smo izdali plačilne naloge,« je dejala in pojasnila, da je bila pri 220 opozorilih v zadnjih dveh tednih naložena odprava nepravilnosti. Večinoma naj bi to zaleglo, v dveh primerih pa so se odločili za začasno zaprtje. V sredo so zaradi nespoštovanja pogojev PCT začasno zaprli bencinski servis na Rakeku, danes pa eno od trgovin v trgovin v ljubljanskem BTC Cityu.

Policisti minuli teden odkrili sedem ponarejenih potrdil o izpolnjevanju PCT pogoja

Stanislav Vrečar, namestnik generalnega direktorja Policije, je povedal, da so policisti minuli teden odkrili sedem primerov ponarejenih PCT dokazil, od tega pet na mejnih prehodih in dva v notranjosti države - enega v trgovini in drugega pri obiskovalcu vzgojnega zavoda. »Zaznavamo večje število ponarejenih potrdil. Če smo jih lani in v večini tega leta ugotovili na mejnih prehodih, jih zdaj zaznavamo tudi v notranjosti države,« je dejal in pojasnil, da je ponarejanje lustin kaznivo dejanje, za katerega je zagrožena kazen zapora do treh let.

»Medtem ko so policisti v preteklosti tovrstne ponaredke odkrivali predvsem na mejnih prehodih, jih v zadnjem času tudi v notranjosti države, je dejal Vrečar. V preteklem tednu so na mejnih prehodih Obrežje in Jelšane zabeležili tri ponarejena potrdila o cepljenju proti covidu-19, dve ponarejeni potrdili o prebolevnosti covida-19 pa so odkrili na mejnem prehodu Rogatec in Obrežje.

V notranjosti države sta bila odkrita dva ponarejena izvida hitrih antigenskih testov. En primer so jim odstopili zdravstveni inšpektorji, ko so opravljali nadzor nad izpolnjevanjem pogoja PCT pri trgovcu, drugega pa pravosodni policisti, ki so takšno lažno potrdilo odkrili pri obiskovalcu prevzgojnega zavoda.

Ob tem je Vrečar poudaril, da vse osebe, ki ponarejeno listino bodisi hranijo ali uporabijo, storijo kaznivo dejanje ponarejanja listin. Za takšno kaznivo dejanje je zagrožena kazen do treh let zapora.