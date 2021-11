Dobri poslovni rezultati so posledica priložnosti, ki jih ustvarjajo pospešena digitalizacija, inteligentna preobrazba in nadgradnje IT na področjih naprav, infrastrukture in aplikacij po vsem svetu, so v sporočilu za javnost zapisali v Lenovu.

Denarni tok iz poslovanja se je medletno podvojil na 1,6 milijarde ameriških dolarjev, hkrati pa so se stroški skupine za raziskave in razvoj zaradi povečanih naložb v inovacije v tem četrtletju povečali za skoraj 60 odstotkov.

Neto marža družbe se je izboljšala za 0,7 odstotne točke, kar je skladno s ciljem podjetja, da se dobičkonosnost v treh letih podvoji.

Strategija družbe se bo še naprej osredotočala na segmente z visokimi maržami, hkrati pa bo Lenovo skladno z napovedmi v prejšnjem četrtletju v treh letih podvojil svoje naložbe v raziskave in razvoj, so še dodali.