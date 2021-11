»Že od začetka epidemije strokovnjaki za molekularno diagnostiko v našem laboratoriju vlagajo vso energijo in znanje v molekularno diagnostiko koronavirusa, ki je postala prednostna dejavnost našega laboratorija,« poudarja Žohar Čretnikova.

Po njenih besedah so v NLZOH v času epidemije, da bi povečali kapacitete za analize s PCR-testi, zaposlili nov kader in nakupili dodatne aparature. »Laboratoriji v Sloveniji molekularno preiskavo na prisotnost novega koronavirusa še vedno izvedemo znotraj 24 ur in beležimo enega najboljših pretočnih časov v mednarodnem prostoru,« zagotavlja Žohar Čretnikova.

Po njenih podatkih so od začetka epidemije do danes v laboratorijih NLZOH izvedli 892.732 PCR-testiranj na koronavirus. V lanskem letu so jih opravili 358.829, letos pa že 533.903.