Zeman ni več na intenzivnem oddelku

Češkega predsednika Miloša Zemana so danes po več kot treh tednih premestili z intenzivnega oddelka na navadnega, so sporočili iz Prage. Na zdravljenje so ga sprejeli en dan po parlamentarnih volitvah, zaradi česar ni bil sposoben opraviti svoje naloge posrednika med strankami pri oblikovanju nove vlade.