»Vlada pričakuje, da se bo tem razmeram najprej prilagodilo zdravstvo na osnovnem nivoju, kar pomeni, da bodo cepili dopoldan, popoldan, ob sobotah in nedeljah,« je slabo epidemiološko situacijo v državi komentiral Kacin.

Po njegovem mnenju je nesprejemljivo in nespodobno, da zdravstvo pričakuje popolno zaprtje države, na drugi strani pa svojega načina dela ne zna prilagoditi potrebam ljudi, ki ure in ure čakajo, da bodo na vrsti za cepljenje.

V cepilnih centrih po Sloveniji so v sredo namreč beležili povečan obisk, marsikje so se vile dolge vrste. Po podatkih cepilnih centrov je povečano predvsem zanimanje za cepljenje s poživitvenim odmerkom, ki ga lahko cepljeni z vektorskimi cepivi po novem prejmejo po preteku vsaj dveh mesecev od zadnjega odmerka.

Glede na visoke številke okuženih s koronavirusom moramo po Kacinovih besedah računati, da vseh pacientov v bolnišnice ne bomo mogli sprejeti v Sloveniji. Napovedal je, da se moramo pripraviti, »da bo še kdo drug poskrbel za slovenske bolnike s covidom-19«.

Na mizi tudi pošiljanje bolnikov v tujino? Po poročanju medijev naj bi bila ob prezasedenosti covidnih oddelkov na mizi namreč tudi možnost pošiljanja covidnih bolnikov v tujino, kar je za TV Slovenijo potrdil tudi koordinator za covidne bolniške postelje pri ministrstvu za zdravje Robert Carotta. Na ministrstvu za zdravje za STA tega niso želeli komentirati. Prav tako vlada, tako Kacin, od ustavnega sodišča pričakuje, da bo to dokončno odločilo glede odloka preboleli, cepljeni (PC) in se do njega vsebinsko opredelilo zato, »da bo vlada vedela, koliko manevrskega prostora ima, da zaščiti prebivalstvo«. V trenutnih razmerah gre za diktat manjšine necepljenih in neodgovornih nad večino, ki se je pravočasno cepila in ki spoštuje ukrepe, je prepričan Kacin. Po njegovih besedah smo zato prišli tako daleč, ko brez skeniranja QR kode pred vstopom v objekte enostavno več ne bo mogoče opravljati dejavnosti. Na vprašanje, če je vlada zopet razglasila epidemijo covida-19 je Kacin ponovil, da so v tem trenutku problem necepljeni, ki so po njegovem mnenju odgovorni za vse več okuženih in obolelih s covidom-19.

GZS opozarja na nevarnosti zapiranja gospodarstva Ob slabšanju epidemiološke slike v naši državi in regiji in vse glasnejših pozivih stroke k popolnemu zaprtju države Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) opozarja, da zaprtje gospodarstva ni sprejemljivo. Poziva k doslednemu preverjanju pogoja PCT in spoštovanju preventivnih ukrepov na vseh področjih javnega življenja, od vseh državljanov pa pričakuje odgovorno ravnanje. Svoje članstvo poziva, da k zaustavitvi hitro naraščajočega trenda okužb pripomore tudi s spodbujanjem višje precepljenosti zaposlenih v podjetjih. Predlaga pa tudi testiranje cepljenih in prebolevnikov v dejavnostih, kjer je največ medosebnih stikov. »Včeraj 3.454, danes že kar 4.511 okuženih s covidom-19. Številke so več kot alarmantne,« opozarja generalni direktor GZS Aleš Cantarutti in dodaja: »Razumemo pozive stroke k popolnemu zaprtju države, a moramo zelo jasno povedati: gospodarstvo si tega ne more privoščiti.« Situacija je po besedah Cantaruttija povsem drugačna kot v prejšnjih valih epidemije, ko se je za tak korak odločala večina evropskih držav. V trenutnih razmerah, ko se evropsko gospodarstvo ponovno postavlja na noge in ostale države ostajajo odprte, pa Slovenija z morebitnim zapiranjem ne more odstopati. Slovensko gospodarstvo je močno izvozno usmerjeno, podjetja so tesno vpeta v mednarodne verige vrednosti. Če bi se sedaj kot država popolnoma zaprli, bi bili edini v Evropi. Tuji poslovni partnerji bi lahko naša podjetja kaj hitro nadomestili z drugimi in jih tako izrinili iz verig vrednosti. »Konkurenca na mednarodnih trgih je res huda. Izgube naročil tujih partnerjev si slovenska podjetja v teh občutljivih časih ne morejo privoščiti!« še poudarja Cantarutti. Tudi številne storitvene dejavnosti, kot na primer industrija srečanj, šport in kultura, so se komaj postavile na noge in še enega zaprtja ne bodo prenesle. Zaradi tega GZS zagovarja in poziva k strogemu upoštevanju, pa tudi nadzorovanju PCT pogoja v vseh segmentih javnega življenja. Ob tem pa GZS ponovno izpostavlja zahtevo gospodarstva, da gredo stroški testiranja necepljenih in neprebolevnikov v breme posameznika, ki se brez utemeljenih zdravstvenih razlogov ne odloči za cepljenje. Glede na razmere GZS predlaga tudi razširitev testiranja na cepljenje in prebolevnike v dejavnostih, kjer je največ medosebnih stikov, ki se jim ni mogoče izogniti. Stroške teh testiranj pa bi po oceni GZS morala prevzeti država.