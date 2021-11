Ob naznanitvi pobude je pristojni predstavnik britanske vlade Greg Hands dejal, da morajo »postaviti javne finance na pravo stran zgodovine«. Današnjo zavezo je označil za naslednjo kritično točko, ki jo je treba doseči, če želijo segrevanje ozračja omejiti na 1,5 stopinje Celzija.

Kot v pobudi, na čelu katere je Velika Britanija, ugotavljajo sodelujoče države, investiranje v energetske projekte, povezane s fosilnimi gorivi, prinaša tako socialna kot ekonomska tveganja. Ima pa med drugim tudi negativne posledice za vladne prihodke, zaposlenost v lokalnem okolju, davkoplačevalce in javno zdravje, so v skupni izjavi v okviru podnebne konference COP26 zapisale podpisnice.

Države skupine G20 so se že minuli mesec strinjale, da bodo do konca tega leta končale financiranje novih termoelektrarn na premog v tujini, današnja zaveza pa je prva, ki vključuje tudi z nafto in plinom povezane projekte. Gre za projekte, ki uporabljajo fosilna goriva, ne da bi obenem z ustrezno tehnologijo prestregli emisije ogljikovega dioksida, ki pri tem nastajajo.

Zavezi se sicer niso pridružile Kitajska, Japonska in Južna Koreja, ki so odgovorne za veliko mero tovrstnega financiranj.