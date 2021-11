Minuli mesec se je v evidenco brezposelnih na novo prijavilo 6892 brezposelnih oseb, kar na mesečni ravni predstavlja 49,3-odstotno rast, na letni pa 22,8-odstotni padec.

Med na novo prijavljenimi je bilo 2578 iskalcev prve zaposlitve, 2545 brezposelnih zaradi izteka zaposlitve za določen čas, 59 brezposelnih zaradi stečajev in 594 presežnih delavcev.

V primerjavi s predhodnim mesecem so porasle vse glavne kategorije novoprijavljenih, in sicer je bilo za 295,4 odstotka več prijav iskalcev prve zaposlitve, za 59,5 odstotka brezposelnih zaradi stečajev, za 16,7 odstotka presežnih delavcev in za 8,5 odstotka brezposelnih, ki jim je prenehalo delovno razmerje za določen čas.

Glede na oktober lani se je povečalo samo število novoprijavljenih brezposelnih zaradi stečajev (+47,5 odstotka), medtem ko se je presežnih delavcev prijavilo za 60,3 odstotka manj, brezposelnih po izteku zaposlitve za določen čas za 13,1 odstotka manj in iskalcev prve zaposlitve za 24 odstotkov manj.

Od 6360 brezposelnih oseb, ki jih je zavod minuli mesec odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 4090 oseb, kar je 28,3 odstotka manj kot septembra in 36,4 odstotka manj kot oktobra lani.

Zaposlitve predvsem med preprostimi poklici

Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ tajnikov, prodajalcev, delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah, komercialnih zastopnikov za prodajo, vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev predšolskih otrok, skladiščnikov in uradnikov za nabavo in prodajo, voznikov osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil ter kuhinjskih pomočnikov in natakarjev.

V primerjavi s predhodnim mesecem se je brezposelnost zmanjšala v območnih službah zavoda Novo mesto (-0,7 odstotka), Ljubljana (-0,3 odstotka) in Kranj (-0,1 odstotka). V vseh ostalih območnih službah se je brezposelnost povečala, in sicer v Velenju za 2,9 odstotka, v Mariboru za 2,4 odstotka, v Trbovljah za 2,2 odstotka, v Kopru za 2,2 odstotka, v Celju za 1,1 odstotka, v Sevnici za en odstotek, v Murski Soboti za 0,6 odstotka, na Ptuju za 0,4 odstotka in v Novi Goric za 0,1 odstotka.

Medletno je največji upad beležila območna služba Kranj (-30,9 odstotka), večje znižanje kot na ravni države so imele tudi območne službe Murska Sobota (-26,5 odstotka), Nova Gorica (-26,1 odstotka), Velenje (-22,7 odstotka) in Koper (-21,5 odstotka).

Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ s področja predelovalnih dejavnosti, gradbeništva, zdravstva in socialnega varstva ter drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti, so oktobra zavodu sporočili 13.626 prostih delovnih mest, kar je 12,1 odstotka manj kot septembra in 36,8 odstotka več kot oktobra lani. Daleč največ delovnih mest je bilo za delavce za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih (980) in delavce za preprosta dela pri visokih gradnjah (711).

V prvih desetih mesecih letošnjega leta je bilo na zavodu v povprečju prijavljenih 76.044 brezposelnih oseb, kar je 10,4 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. V tem času se je na novo prijavilo 51.755 brezposelnih oseb. To je 37,8 odstotka manj kot lani v tem času. Iz evidence se je skupaj odjavilo 72.384 brezposelnih oseb.

Zadnji podatki o stopnji registrirane brezposelnosti so medtem na voljo za avgust. Brezposelnost je bila tedaj pri 7,1 odstotka, s tem pa 0,2 odstotne točke nižje kot julija in dve odstotni točki nižje kot avgusta lani.