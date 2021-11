Sneg povzroča težave na brennerski avtocesti

Na avstrijskem delu brennerske avtoceste A13 je davi zaradi debele snežne odeje prišlo do zastojev v prometu. Obtičali so predvsem tovornjaki. Del avtoceste v smeri proti Italiji so morali začasno tudi zapreti, je danes sporočila policija v Innsbrucku.