Minister za okolje Andrej Vizjak je tiskovno konferenco začel s trditvijo: »Tudi ta posnetek dokazuje, da je bil prvi posnetek, objavljen 18. 10. v isti oddaji, zlepljenka. Delčki iz tega pogovora so uporabljeni tudi tam, v kontekstu, da sem sugeriral ali rekel, da je ’glupo’ plačevati davke, kar odločno zanikam.«

Vizjak je nadalje povedal, da je bil novi posnetek objavljen, ker se je poskus njegove diskreditacije »na davčnem področju« izjalovil. Dodal je še, da objavo novega posnetka pozdravlja ter ocenjuje, da je avtentičen.

Vizjak je povedal, da je v pogovor potekal v kontekstu, ko je minister poskušal preprečiti Petanov prevzem Term Čatež z izčrpavanjem podjetja. »Jaz sem to v tem pogovoru takrat označil kot ’glupo’. Ne samo kot glupo. Kot negospodarno, škodljivo in za tem stojim tudi danes.« Prav tako je zanikal, da je v pogovoru Petanu, v zameno za alternativni pristop k prevzemu, pravzaprav ponujal delež Kada.

Vizjak zanika prakse pritiskanje na sodstvo, LMŠ za predčasne volitve Ob tem je priznal, da je v pogovoru izrečeno tudi marsikaj neprimernega. Med drugim obžaluje tudi izjavo o »strtju jajc sodniku«. Od te izjave se tudi močno distancira, a odstopiti ne namerava. »Kdor je brez greha, naj prvi vrže kamen,« je sklenil Vizjak. Čeprav je v pogovoru s Petanom pritisk na sodnike predstavil kot povsem enostavno strategijo za doseg cilja, je v današnji izjavi Vizjak zatrdil, da tako nikoli v življenju ni ravnal. Trdi, da je bila izjava brez vsebinskega konteksta in izrečena neprimerno v kontekstu osebnega pogovora. Izjava ministra Vizjaka »Dokazi so jasni, namigi o neavtentičnosti posnetkov, kar so vladajoči doslej izrabljali kot izgovor, pa pričakovano ovrženi, kar pomeni, da minister ni govoril resnice oziroma je, povedano drugače, lagal. Gre za gospodarski kriminal in koruptivne povezave Vizjak – Petan iz mandata prve Janševe vlade, ki na škodo vseh nas delujejo tudi v tem mandatu,« so v izjavi za javnost zapisali v LMŠ. »In ne slepimo se, da tedanji in zdajšnji predsednik vlade za Vizjakovo početje ni vedel. To je delovanje SDS, ki vsa ta leta ostaja enako – škodljivo in celo nevarno. NSi in SMC pa vse to še naprej nemo spremljata ali iščeta izgovore, neprepričljive razloge, zakaj še naprej ostajata v tej skorumpirani vladi in še naprej držita vrečo. Za vse to sta soodgovorna. Slovenija si zasluži boljše, odhod te vlade in predčasne volitve so edina rešitev.«

Vizjakov predlog za sodelovanje s Petanom Televizija POP TV je v sredo objavila daljši posnetek pogovora Vizjaka s Petanom glede vpliva v Termah Čatež. Na posnetku je Vizjak Petanu med drugim predlagal dogovor o imenovanju dvočlanske uprave, v katero bi vsaka stran v lastništvu - Petanove družbe in državna podjetja - imenovala vsak po enega člana. Predlagal je tudi dogovor glede umika lastnih delnic Term Čatež. »Skupaj se bomo dogovorili, kdo bo direktor. Lahko imenujemo dvočlansko upravo, tako kot si hotel imeti ... Naredimo dvočlansko upravo, enega daš ti, enega damo mi, 'furamo' to zadevo naprej. Nadzorni svet - se bomo pa vse dogovorili in 'furali' to naprej, kot se šika,« je dejal Vizjak. Predlagal je tudi »gentlemanski dogovor« z umikom lastnih delnic - gre za 17 odstotkov delnic, ki so bile v lasti Terminih družb Marina Portorož in Turistično podjetje Portorož in niso imele glasovalnih pravic. Delnice bi Terme Čatež odkupile za 34 milijonov evrov in bi se nato izbrisale, krog okoli DZS pa bi dobil večino v lastništvu Term. Kot je razvidno tudi že iz posnetka, objavljenega sredi oktobra, je Vizjak želel Petana od tega odvrniti, češ da je to »glupo«, saj bo treba plačati davek na kapitalski dobiček.