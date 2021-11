Minister za okolje Andrej Vizjak je tiskovno konferenco začel s trditvijo: »Tudi ta posnetek dokazuje, da je bil prvi posnetek, objavljen 18. 10. v isti oddaji (24ur zvečer), zlepljenka. Delčki iz tega pogovora so uporabljeni tudi tam, v kontekstu, da sem sugeriral ali rekel, da je ’glupo’ plačevati davke, kar odločno zanikam.« Vizjak je nadalje povedal, da je bil novi posnetek objavljen, ker se je poskus njegove diskreditacije »na davčnem področju« izjalovil. Dodal je še, da objavo novega posnetka pozdravlja ter ocenjuje, da je avtentičen.

Po njegovem je v pogovor potekal v kontekstu, ko je minister poskušal preprečiti Petanov prevzem Term Čatež z izčrpavanjem podjetja. »Jaz sem to v tem pogovoru takrat označil kot ’glupo’. Ne samo kot glupo. Kot negospodarno, škodljivo in za tem stojim tudi danes.« Prav tako je zanikal, da je v pogovoru Petanu v zameno za alternativni pristop k prevzemu pravzaprav ponujal delež Kada.

»Dokazi so jasni, namigi o neavtentičnosti posnetkov, kar so vladajoči doslej izrabljali kot izgovor, pa pričakovano ovrženi, kar pomeni, da minister ni govoril resnice oziroma je, povedano drugače, lagal. Gre za gospodarski kriminal in koruptivne povezave iz mandata prve Janševe vlade, ki na škodo vseh nas delujejo tudi v tem mandatu,« so v izjavi za javnost zapisali v LMŠ. »In ne slepimo se, da tedanji in zdajšnji predsednik vlade za Vizjakovo početje ni vedel. To je delovanje SDS, ki vsa ta leta ostaja enako – škodljivo in celo nevarno. NSi in SMC pa vse to še naprej nemo spremljata ali iščeta izgovore, neprepričljive razloge, zakaj še naprej ostajata v tej skorumpirani vladi in še naprej držita vrečo. Za vse to sta soodgovorna. Slovenija si zasluži boljše, odhod te vlade in predčasne volitve so edina rešitev.«

Gospodarski minister in predsednik koalicijske SMC Zdravko Počivalšek je v zvezi z izrečenim v novem posnetku napovedal pogovore znotraj stranke in koalicije. Do tedaj pa zadeve ne komentira. V opoziciji so medtem bolj odločni.

Kaj je Vizjak predlogal za »sodelovanje« s Petanom

Na včeraj objavljenem daljšem posnetku na Pop TV je Vizjak Petanu med drugim predlagal dogovor o imenovanju dvočlanske uprave, v katero bi vsaka stran v lastništvu – Petanove družbe in državna podjetja – imenovala vsak po enega člana. Predlagal je tudi dogovor glede umika lastnih delnic Term Čatež. »Skupaj se bomo dogovorili, kdo bo direktor. Lahko imenujemo dvočlansko upravo, tako kot si hotel imeti ... Naredimo dvočlansko upravo, enega daš ti, enega damo mi, 'furamo' to zadevo naprej. Nadzorni svet – se bomo pa vse dogovorili in 'furali' to naprej, kot se šika,« je dejal Vizjak.

Predlagal je tudi »gentlemanski dogovor« z umikom lastnih delnic – gre za 17 odstotkov delnic, ki so bile v lasti Terminih družb Marina Portorož in Turistično podjetje Portorož in niso imele glasovalnih pravic. Delnice bi Terme Čatež odkupile za 34 milijonov evrov in bi se nato izbrisale, krog okoli DZS pa bi dobil večino v lastništvu Term. Kot je razvidno tudi že iz posnetka, objavljenega sredi oktobra, je Vizjak želel Petana od tega odvrniti, češ da je to »glupo«, saj bo treba plačati davek na kapitalski dobiček.

K dogovoru glede lastnih delnic je Vizjak dodal še predlog, da Petanu pomaga pripojiti Terme Olimia, katerih privatizacija je bila takrat v teku (Kapitalska družba, Slovenska odškodninska družba in Slovenske železnice so prodajale okoli polovico delnic). Prevzema olimskih term Vizjak Petanu ni mogel zagotoviti, je pa obljubil »dobrohotnost države«. Za Terme Olimia sta se sicer potegovala dva tekmeca: podjetje Finander, za katerim je stal Petan oz. Terme Čatež, in konzorcij, v katerem so bili združeni menedžment Term Olimia na čelu s sedanjim gospodarskim ministrom Zdravkom Počivalškom, občina Podčetrtek in cerkveni finančni holding Zvon Ena, ki bi financiral nakup. »Cerkvi pa to ni core business ... in ima problem to opravičevati ... Saj veš, tudi v (Slovenskih) železnicah imamo sedaj neko besedo, prej kot pa v cerkvi,« je dejal Vizjak.

»Zdaj se boš šel pravdat, lahko boš naredil neko neumnost, razveljavitev vpisa – zdaj bo delničar razveljavil skupščino? Kje si to videl? To lahko naredi sodišče,« je dejal Vizjak in napovedal, da bodo šli »z vsemi kanoni« na to: »Veš, da bomo kateremu sodniku jajca strli.«

Pop TV je v sredo zvečer tudi poročal, da je pristnost posnetkov analiziral zasebni Inštitut za forenziko informacijskih tehnologij. Ta je ugotovil, da »obstaja zelo velika gotovost, da nobena od obravnavanih zvočnih datotek MP3 ni bila vsebinsko spreminjana« in da je bilo »ugotovljeno tudi, da je zvočni zapis iz video datoteke sestavljen iz 8 od 13 prej navedenih datotek tipa MP3«.