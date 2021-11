Srditi spor o ribolovnih pravicah v Rokavskem prelivu, posebno v britanskih ozemeljskih vodah okrog otok Jersey, enega od britanskih Kanalskih otokov, ki so veliko bližje francoski kot britanski obali, so v delu britanskih medijev razglasili za ribiško vojno. Francoska policija je namreč prejšnji teden zasegla britansko ribiško ladjo Cornelis Gert Jan. Na britanski strani so napovedali povračilne ukrepe. Grožnje in protigrožnje z ukrepanjem proti ribičem in njihovim ladjam so letele prek Rokavskega preliva dan za dnem.

Kaže, da je prva popustila Francija, potem ko je javno ocenila, da je London konstruktiven v pogovorih o reševanju tega ne prvega pobrexitskega spora med državama, saj je sinoči, kot pravijo v Britaniji, »izpustila zajeto britansko ribiško ladjo«. »Francozi so se odločili odstopiti od groženj. To pozdravljam,« je dejal britanski okoljski minister George Eustice.

Glavni krivec je brexit Glavni povzročitelj tega spora je brexit, ki je ribičem na obeh straneh Rokavskega preliva zagrenil lov in življenje, mnogim pa tudi preživetje. Konkreten razlog je francoska jeza nad izredno počasnostjo Britancev – nekateri temu rečejo nagajanje – pri izdajanju dovoljenj francoskim ribičem (predvsem manjšim ladjam) za lov v britanskih ozemeljskih vodah okrog otoka Jersey. Francoski državni sekretar za evropske zadeve Clement Beaune, ki ga ima britanska vlada globoko v želodcu, trdi, da je bila francoska stran skrajno potrpežljiva. Vladi sta podpisali sporazum, po katerem francoski ribiči lahko lovijo v britanskih ozemeljskih vodah, če dokažejo, da so v njih lovili najmanj en dan v letu od leta 2012 do leta 2016. V Parizu trdijo, da Britanija krši sporazum. V Londonu trdijo, da so dovoljenja zavrnili samo okoli dvema odstotkoma ribičev. »Od 31. decembra lani je Britanija izdala dovoljenja za lov v naši ekskluzivni coni 1673 ladjam iz EU, med temi 763 francoskim. Britanija je izdala dovoljenja 98 odstotkom ladij iz EU, ki so zaprosile za dostop,« je trdil Eustice.