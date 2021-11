»Moramo stopiti skupaj. Vidi se, da trenutno mogoče nismo prava klapa,« sta stavka, s katerima je kapetan Alen Kozar najbolje ponazoril, v kakšnem stanju duha se je slovenska prvakinja Mura odpravila na tekmo četrtega kroga evropske konferenčne lige z Rennesom, ki bo danes ob 21. uri v Franciji. »Rezultatsko in z igro nismo na pravi ravni, vendar zdaj prihaja Evropa, kjer smo se vedno prikazali v pravi luči. Z vsako tekmo smo boljši in upam, da bo tako tudi tokrat,« ostaja optimist 26-letni Kozar, otrok Mure in eden izmed treh nogometašev, ki so prepotovali pot iz tretje lige do evropskih tekmovanj.

Prekmurci so v krizi, saj so na zadnjih štirih tekmah doživeli tri poraze (Rennes, Bravo, Celje) in enkrat remizirali (Radomlje). Po nedeljskem porazu s Celjem je trener Ante Šimundža povzdignil glas in igralcem očital preslab pristop v prvem polčasu, ko je bila ekipa brez prave želje in energije. »Že nekaj tekem se nam dogaja, da v prvih polčasih nismo pravi. Ko vsi damo vse od sebe, to ekipa začuti in se dvigne motivacija,« je pojasnjeval Kozar.

Neučinkoviti kljub nakupu Mulahusejnovića

Za nameček ima Mura velike težave z realizacijo priigranih priložnosti, čeprav se je okrepila z najboljšim strelcem slovenske lige v lanski sezoni Nardinom Mulahusejnovićem, ki je dobesedno izsilil prestop iz Kopra v Mursko Soboto. Če bi bili igralci v napadu bolj učinkoviti, bi morda že na prvi tekmi z Rennesom v Ljudskem vrtu, ko so pustili dober vtis, iztržili več od poraza z 1:2. To je bila tekma, na kateri so Prekmurci znova spoznali, kako se v Evropi kaznuje vsaka napaka v obrambi. Mura se muči že od začetka sezone, težave pa so se povečale s poškodbo Luka Bobičanca, igralca s potezo več, ki je odsoten že od konca avgusta in zanj je jesenski del sezone že končan. Poškodovan je tudi Žiga Škoflek, za nameček sta zbolela še steber obrambe Jan Gorenc in Mihael Klepač, ki sploh nista odpotovala v Bretanijo, kjer domuje Rennes.

Šimundža stavi na taktično kulturo, katere temelj je bila disciplinirana igra v obrambi. To je v lanski sezoni delovalo odlično, letos pa ekipa prejema veliko golov. »Gostovanje pri Rennesu bo povsem drugačna zgodba kot tekma v Ljudskem vrtu. Prednost je v tem, da smo nasprotnika spoznali v živo. Vemo, kako diha, zato bo priprava na tekmo boljša. Verjamem, da bomo na višjem nivoju, kot smo bili doslej,« je izpostavil Ante Šimundža in dodal, da vsak igralec sam sebe postavi v ekipo in odloča o svoji usodi. Največ pozornosti posveča temu, da bi dvignil ekipo iz krize, v katero je zapadla.