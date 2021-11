Kaj je bilo krivo za dolgo vrsto, ki se je včeraj dopoldne in popoldne vila pred enoto Zdravstvenega doma Ljubljana na Metelkovi 9, nam iz javnega zavoda niso sporočili. Za STA so povedali, da ob tako povečanem zanimanju za cepljenje v tako kratkem času ne morejo formirati nove cepilne ekipe, ker je osebje zaposleno v svojih matičnih ambulantah. V zdravstvenem domu so zagotovili, da so se poskušali kar najbolj prilagoditi situaciji in da so nekatere čakajoče naročili na proste termine v prihodnjih dneh.

Ker so bili čakajoči pretežno starejši občani, je mogoče sklepati, da je šlo za ljudi, ki so prišli po tretji oziroma poživitveni odmerek cepiva proti covidu-19. Na cepilnih mestih pa se bo v naslednjih dneh zagotovo povečalo tudi število cepljenih z vektorskimi cepivi. Nacionalni inštitut za javno zdravje je namreč v torek posodobil navodila in priporočila za cepljenje, v katerih piše, da polno cepljeni z vektorskimi cepivi poživitveni odmerek lahko prejmejo že dva meseca po osnovnem cepljenju.

Cepljenje z naročanjem in brez njega Velja omeniti, da ima ljubljanski zdravstveni dom le na Metelkovi cepilno mesto za cepljenje proti covidu-19, gneča pa je nastala v terminu, ko se občanom ni bilo treba predhodno naročiti za cepljenje. Danes se bo brez naročanja na Metelkovi mogoče cepiti samo s Pfizerjevim cepivom, in sicer med 9. in 13. uro. Jutri bodo od 9. do 13. ure cepili s pfizerjem in tudi z moderno. Tisti, ki ne želijo čakati, se lahko za cepljenje naročijo prek spletne strani ljubljanskega zdravstvenega doma in si izberejo termin, ki jim najbolj ustreza. Naročeni za cepljenje s pfizerjem se bodo lahko cepili danes in jutri med 13. in 16. uro ter med 17. uro in 19.30. V soboto bo cepljenje s pfizerjem potekalo med 7. in 10. uro ter med 11. uro in 13.30. V nedeljo bodo cepili tako s pfizerjem kot tudi z moderno, in sicer med 7. in 10. uro ter med 11. uro in 13.30. Sočasno cepljenje proti covidu-19 in gripi lahko pacienti na Metelkovi ob predhodnem naročilu opravijo danes in jutri med 7. in 9. uro.

V Aleji in Cityparku le pfizer V prestolnici se je proti covidu-19 brez predhodnega naročanja mogoče cepiti v Zdravstvenem zavodu Zdravje na naslovu Vilharjev podhod 1, kjer cepijo samo s pfizerjem. Danes bodo cepili med 14. in 17. uro, jutri med 12. in 15. uro ter v soboto med 11. in 14. uro. Zavod Zdravje cepljenje brez naročanja izvaja tudi v nakupovalnih centrih Aleja in Citypark, kjer cepijo samo s pfizerjem. Danes, jutri in v soboto bodo med 10. in 19. uro cepili v parkirni hiši Aleje pred vhodom v Interspar. V Cityparku bodo cepili jutri med 16. in 19. uro ter v soboto med 9. in 13. uro. Brez naročanja lahko do cepiva pridete še na Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, ki lahko dobite cepivo tako proti covidu-19 kot tudi proti gripi. Bralka nas je obvestila, da se je včeraj okoli 15. ure tudi na tej lokaciji nabrala vrsta okoli 100 ljudi. Cepljenje poteka v prostorih na vrhu dovoza v urgenco, med urgenco in Polikliniko. Kot je razvidno na spletni strani UKC, tam cepijo od ponedeljka do petka med 12. in 17. uro. Tako cepljenje proti covidu-19 kot tudi proti gripi je povsod brezplačno, na vseh lokacijah pa morajo pacienti s kartico zdravstvenega zavarovanja predložiti tudi osebni dokument, da lahko preverijo identiteto posameznika.