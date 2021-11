Po dveh zaporednih zmagah proti Bourgu in Igokei so pri košarkarski Cedeviti Olimpiji z velikimi pričakovanji vstopili v tekmo tretjega kroga evropskega pokala proti Bursasporju, na kateri so želeli nadaljevati pozitivni niz in še dvigniti samozavest v moštvu. A dobili so ravno nasprotno. V igri Ljubljančanov znova ni bilo agresivne obrambe in prave energije, tudi ne prave povezanosti igralcev na parketu. Posledica je prvi poraz v evropskem pokalu, ki ni tragičen, a je prišel proti nasprotniku, ki je premagljiv in bi ga Olimpija z napovedanimi visokimi ambicijami tudi morala ugnati.

Košarkarji trenerja Jurice Golemca so v obračun vstopili dobro in predvsem premeteno. Ekipa trenerja Dušana Alimpijevića je namreč znana po agresivnih obrambah na meji prekrškov, na kar so bili zmaji dobro pripravljeni in so to tudi znali kaznovati. Turško moštvo je hitro zašlo v težave z osebnimi napakami in gostom v prvih desetih minutah poklonilo kar enajst prostih metov. Kapetan Jaka Blažič in soigralci so si tako nabrali pet točk prednosti, a nato »podivjali«, začeli delati nespametne napake in hitro zapravili priborjeno. Olimpija je sicer nekaj minut kasneje znova povedla za pet, a občutek je bil, da jim je tisti mrk na začetku druge četrtine vzel zagon. Z delnim izidom 6:0 so gostitelji prevzeli pobudo in dobro vstopili tudi v drugi polčas.

Po glavnem odmoru Golemac na parketu ni našel razpoloženega posameznika, prednost Bursasporja pa je naraščala. Vse bolj je popuščala tudi ljubljanska obramba, ki se je na zadnjih dveh tekmah prebudila ravno v drugem polčasu. Golemac je na klopi znova pustil Alena Hodžića, ki je že večkrat poskrbel za iskrico s klopi. Njegovo moštvo se je tako na začetku zadnje četrtine znašlo v zaostanku za 16 točk in jasno je bilo, da od tretjega zaporednega evropskega uspeha ne bo nič.

»Bursaspor je igral agresivno in zelo fizično. Sodniki so tako igro dovoljevali, mi pa se nismo znali prilagoditi razmeram. Zaradi tega smo imeli težave z organizacijo napadov, v obrambi pa dobivali lahke koše. Nasprotnika je ob tem nosila še publika. Nismo imeli dovolj moči in energije, da se upremo. Bursaspor je tako prišel do zaslužene zmage. Čaka nas temeljita analiza tekme, saj moramo v prihodnje veliko bolje odgovoriti proti ekipam, ki igrajo na meji rokoborbe,« je povedal Jurica Golemac. Tako kot obakrat v lanski sezoni je bil proti Bursasporju znova najboljši strelec Olimpije Jaka Blažič, ki je dosegel 20 točk. »Vedeli smo, da nas čaka zahtevna tekma, ki smo jo odprli dobro. Bili smo osredotočeni tako v obrambi kot v napadu in tudi povedli. Drugo četrtino je Bursaspor začel z agresivno obrambo, na katero nismo našli odgovora. Vrnili so se v igro in povedli, v podobnem slogu pa nadaljevali tudi v drugem polčasu. V letošnji sezoni se nam je že tretjič zgodilo, da na gostovanju nismo znali odgovoriti na agresivnost nasprotnika. To pripravljenost moramo v naslednjih dneh izboljšati, saj bo takih tekem v letošnji sezoni še veliko. Iz porazov na začetku sezone se moramo učiti, da jih nato proti koncu, ko bodo prišle odločilne tekme, ne bomo ponavljali.

Evropski pokal, 3. krog, druge tekme v skupini B: Budućnost – Virtus 86:82, Ulm – Venezia 90:83, Bourg – Promitheas 92:62, Valencia – Gran Canaria sinoči, vrstni red: Budućnost 3-0, Virtus, Olimpija in Bursaspor po 2-1, Ulm, Venezia in Borug po 1-2, Valencia in Gran Canaria po 1-1, Promitheas 0-3.