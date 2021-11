Medtem ko je najvišje uvrščena slovenska igralka na svetovni lestvici Tamara Zidanšek že zaključila teniško sezono, zadnje nastope zbirajo nekateri drugi najboljši slovenski igralci. Polona Hercog je na nižje rangiranem turnirju v Nantesu izgubila že v uvodnem dvoboju, potem ko je kot šesta nosilka proti Poljakinji Ursuli Radwanski dobila le sedem iger. Nov poraz, že petega od avgusta v nizu, je na turnirju serije challenger doživel Blaž Rola. Ptujčan, osmi nosilec, je moral v Charlottesvillu v ZDA v uvodnem krogu priznati premoč domačinu Thaiu Sonu Kwiatkowskiju. Zanimivo je, da je v uvodnem krogu omenjenega turnirja izpadlo sedem od prvih osmih nosilcev, uspešen je bil le Američan Jack Sock.

Estonka Anett Kontaveit je izvrstno unovčila odlične igre ob koncu sezone ter se s turnirsko zmago v Cluj-Napoci uvrstila na sklepni turnir najboljše teniške osmerice v Guadalajari. Estonka na zmagoviti poti ni izgubila niti niza, v finalu je s 6:2, 6:3 nadigrala nekdaj prvo igralko sveta in domačinko Simono Halep. Petindvajsetletni Estonki je zgolj turnirska zmaga pomenila preboj na turnir v Mehiki, ki se bo začel 10. novembra. Na lestvici na daljavo je prehitela Tunizijko Ons Jabeur. Izjemna Estonka, ki je leto začela s turnirsko zmago v Melbournu, je bila letos najboljša še v Clevelandu, Ostravi in Moskvi. Zmaga v Cluju je sicer že njena četrta zaporedna v finalih na najvišji ravni v zadnjih dveh mesecih.

Če ne bo prišlo do odpovedi, bodo v Guadalajari poleg Anett Kontaveit igrale še Belorusinja Arina Sabalenka, Čehinji Barbora Krejčikova in Karolina Pliškova, Grkinja Maria Sakari, Poljakinja Iga Šwiatek ter Španki Garbine Muguruza in Paula Badosa. Prva igralka sveta, Avstralka Ashleigh Barty, je nastop v Mehiki že pred časom odpovedala. Spomnimo, da bo v paru s Hrvatico Darijo Jurak v Mehiki igrala tudi Slovenka Andreja Klepač.

Najmočnejši moški turnir in eden najmočnejših dvoranskih nasploh poteka v Parizu. Na njem tekmujejo vsi najboljši igralci na svetu, po daljšem času tudi številka ena svetovnega tenisa Novak Đoković. Srb se je v uvodnem dvoboju precej namučil proti Madžaru Martonu Fucsoviczu, ki ga je po dobrih dveh urah dobil v treh nizih. Đoković je nazadnje igral septembra v New Yorku, kjer je v finalu priznal premoč Rusu Daniilu Medvedjevu.

Srb in Rus sta prva nosilca tudi v Parizu. V zadnjem času bolj kot z igranjem oba zbujata pozornost okrog nastopa na prvem turnirju največje četverice prihodnje leto v Melbournu. Potem ko Đoković še vedno ni dal uradne izjave, ali bo v Avstraliji nastopil ali ne, se je na njegovo stran obrnil tudi Daniil Medvedjev. »Vedno sem dejal, da mi je všeč Đokovićev odgovor, da želi svoje zdravstvene podatke ali stanje skriti pred javnostjo, ne glede na to, ali gre za poškodbo noge, glave ali česa drugega. Tenis je zares brutalen šport, s tekmecem pa si vedno ena na ena, zato lahko vsaka informacija tehtnico prevesi na njegovo stran. Tako je tudi okrog cepilnega statusa vsakega igralca, saj gre za osebne podatke. Če bodo Avstralci vztrajali, da lahko tekmujejo le cepljeni igralci, se bodo pač tako odločili. V tem trenutku pa vam še ne povem, ali bom v Melbournu igral ali ne,« je skrivnosten Daniil Medvedjev.

Najboljše svetovne teniške igralke so zbrane v Pragi, kjer zastopajo svoje države na pokalu Billie Jean King.