Domobrancem se Janša ne klanja iz pietete. Ne iz spoštovanja enakosti mrtvih in istosti v smrti. Janša se jim klanja, ker jih hoče moralno in zgodovinsko rehabilitirati. Hinavec se identificira z njihovim statusom žrtev. Na njihovi strani je, ker so se borili proti komunizmu. Domobranci so naši. Vsaj bili so naši. No, mi smo njihovi.

Za antikomunista je veleizdaja in oborožen boj proti lastnim bratom zanemarljivo zlo, če gre za borbo proti komunizmu. Zaprisega največjemu zločincu v zgodovini človeštva je zanemarljivo zlo. Antikomunizem legitimira vse.

Janša je kapitalno falil. Janša ni Pahor. Pahorjeva udeležba na domobranskih romarskih poteh in punktih je bila vedno in dosledno zreducirana na dejstvo, da so mnogi med njimi umrli nesmiselne, nezaslužene smrti, celo brez sojenja, celo brez groba. Opozarjal je, da za svobodo, domovino, narod in pravičnost niso padli samo partizani, temveč tudi tisti, ki so si glede tega delali kolaboracionistične utvare.

