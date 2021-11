Želimo in zahtevamo, da korporacije prenehajo izkoriščati fosilna goriva, a nočemo in ne želimo se odpovedati številnim nepotrebnim vožnjam z avtomobili, letalskim poletom, počitnicam v bližnjih in daljnih krajih. Kupujemo električne avtomobile, ki se pogosto napajajo z ogljično »umazano« energijo, mi smo s tem pač svoje storili. Smo res? Sredi najhujše zime želimo biti v stanovanjih v kratkih rokavih. Kupujemo hrano, ki prepotuje na tisoče kilometrov, hočemo imeti polne police vseh mogočih prehranskih in drugih izdelkov in tako dalje. Tako imenovane zelene energije še dolgo ne bo dovolj za vse naše megalomanske potrošniške potrebe oziroma želje. Pozabili smo na varčevanje, na preprostejši življenjski slog, na skromnost. Koronakriza nam je dala lekcijo. Za trenutek smo se ob lockdownih resda ustavili, a zdaj hočemo spet nazaj svoj »stari dobri svet« oziroma še več in več vsega. Zdaj se zaradi povečane potrošnje celo maje globalni proizvodni in dobavni sistem.

A podnebna enačba ima poleg našega nezmernega ravnanja še en pomemben del – revščino in lakoto. Vsi prebivalci evropske sedemindvajseterice, trenutno nas je nekaj manj kot 450 milijonov, se lahko vozimo z električnimi avtomobili na zeleno elektriko, a bo to le kaplja v morje reševanja globalnega podnebja. Zelo revnim in lačnim prebivalcem planeta ni mar za okolje. No, v resnici jim je mar, a najprej potrebujejo hrano, pitno vodo, zdravila, stanovanje in druge osnovne dobrine. V boju za preživetje je okolje vselej drugotnega pomena, zato bodo najrevnejši še naprej kurili z najbolj umazanim ogljem, s petrolejem, izsekavali bodo gozdove in izvajali druge netrajnostne prakse (seveda pa je njihov ogljični odtis z vidika posameznika še vedno bistveno nižji od bogatih »zelenih« zahodnjakov). Nahraniti otroke je za vsakega starša veliko večja skrb, kot je skrb za okolje. In kronično lačnih je danes po uradnih podatkih 811 milijonov zemljanov, kar tri milijarde ljudi oziroma 40 odstotkov svetovnega prebivalstva pa si ne more privoščiti niti minimalno zdrave prehrane. Nam je mar za to? Moralo bi nam biti že z etičnega oziroma človeškega vidika.

Zato je treba podnebno krizo reševati na mnogo celovitejši način, kot je zgolj zeleni prehod. Eno je naš življenjski slog, ki mora postati zmernejši, skromnejši, preprostejši. Drugo je reševanje svetovne revščine in lakote. Imamo dovolj dobrin za vse osnovne potrebe vseh ljudi na planetu. Samo malo bolj pravično jih moramo deliti. Tudi tu nam je dala koronakrizo poučno lekcijo. Ko je šlo za nujo, so dobrine in denar prišli do ljudi, uvedli smo univerzalni temeljni dohodek, pomagali najrevnejšim, malim in velikim podjetjem in tako dalje.

Mar ni podnebna kriza takšna nuja? In pri tem znova lahko omenimo koronakrizo. Covax, mednarodni mehanizem za delitev cepiv, je namenjen zagotavljanju cepiva najrevnejšim državam. Čeprav ne popolno, pa vendarle deluje. Vemo, da bo le cepljenje čim večjega števila globalnega prebivalstva zmanjšalo moč virusa in preprečilo porajanje novih različic. Zakaj ne bi ustanovili tudi mehanizma Covax za delitev hrane, pitne vode, zdravil in drugih osnovnih dobrin? Kaj torej čakamo? Zares učinkovito reševanje podnebja se lahko začne šele z reševanjem globalne revščine in lakote, s spremembo našega življenjskega sloga, ne pa zgolj z električnimi avtomobili in zeleno energijo za bogate.

Rok Kralj, Kamnik