Logarjeva: Predlog 10-dnevnega zaprtja države napaka v zapisniku

Zna se zgoditi, da bom začel zbirati podpise za uvedbo… diskriminacije. Da bo pogoj za delo na ministrstvih to, da zna človek odpirati pošto, brati, odgovarjati in pisati. Jasno je, da klientelizem sedanje politike dobrodušno omogoča solidno življenje tudi takšnim, ki teh referenc ne izpolnjujejo. Kot v enem od prejšnjih mandatov uslužbenci na infrastrukturnem resorju niso znali uporabljati excela in jim je program med cenejšo in dvakrat dražjo ponudbo za maketo drugega tira izbral… dražjo. Upam, da so proizvajalca programske opreme tožili na stroške proračuna. Ker jim omogoča napačno uporabo programa.