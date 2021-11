Cepljenje, testiranje

Včeraj, 3. novembra 2021, sva se z ženo odpravila po poživitveni odmerek cepiva proti covidu-19. Žal naju je pred Zdravstvenim domom Ljubljana pričakala dobesedno kilometrska kolona čakajočih in sva se obrnila. Čez cesto je bila še daljša kolona vozil, ki so čakala na testiranje. Sprašujem NIJZ in ZD Ljubljana, zakaj ne podvojite ekip. Z nepreglednimi vrstami samo odvračate ljudi od testiranja in cepljenja. Zakaj ste lahko spomladi organizirali cepljenje in testiranje na Gospodarskem razstavišču brez vrst?