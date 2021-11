Zgolj zadnji teden oktobra so Slovenke in Slovenci ponudnikom gostinskih storitev z boni plačali za nekaj manj kot 6,3 milijona evrov zaužite jedače in pijače, od začetka unovčevanja bonov 21, to je od 16. julija letos, pa za dobrih 36 milijonov evrov ali povprečno 66 evrov na unovčeni bon. (Foto: Miha First)