Ameriški predsednik Joe Biden ni prestal prvega pomembnejšega volilnega preizkusa. V Virginiji, ki je bila po 160 letih tako rekoč znova prizorišče odločilne bitke (leta 1861 so tukaj v ameriški državljanski vojni potekali siloviti boji med konfederacijskimi in unionističnimi silami), je namreč v torek v boju za guvernerja zmagal kandidat republikancev Glenn Youngkin.

»Začeli bomo največje znižanje davkov v zgodovini Virginije,« je vzkliknil 54-letni Youngkin, ko je kar plesal od veselja po tej zmagi, s katero je končal 12-letno demokratsko obdobje v tej zvezni državi.

V New Jerseyju, kjer vsi glasovi še niso prešteti, je rezultat demokratskega guvernerja Phila Murphyja proti nekdanjemu državnemu kongresniku, republikancu Jacku Ciattarelliju, medtem izenačen. Murphyju so javnomnenjske ankete napovedovale sicer prepričljivo zmago.

Velik udarec za demokrate

Katastrofalni poraz demokratov v Virginiji, ki je tudi posledica notranjega razdora na levo in zmerno krilo stranke, bo najbrž slabo vplival na njihove kandidate na vmesnih volitvah prihodnje leto, ko bodo zelo verjetno republikanci dobili večino v obeh domovih kongresa. Čeprav je Youngkin zmagal samo za 2,5 odstotka, je to katastrofa za demokrate, saj je Biden v tej 9-milijonski zvezni državi pred enim letom republikanca Donalda Trumpa premagal kar z desetodstotno prednostjo.

Poraženi demokrat Terry McAuliffe poraza ni priznal in zahteva ponovno štetje glasovnic. Očitno mu ni pomagalo, da se je v volilni kampanji kazal s predsednikom Bidnom, njegovo temnopolto podpredsednico Kamalo Harris in nekdanjim predsednikom Barackom Obamo (v Virginiji je sicer petina prebivalcev Afroameričanov). Youngkin takšne pomoči ni imel in ni dovolil, da bi na njegov shod prišel Trump, prav tako ga ni omenjal, ampak se je osredotočil na zadeve, ki se tičejo Virginije, kot sta šolstvo in davčna politika.

Tako so se zdaj v republikanski stranki začeli spraševati, ali morajo res vse staviti na Trumpa, da bi prihodnje leto dobili večino v senatu in spodnjem domu, leta 2024 pa spet osvojili Belo hišo.

Trump pa je kar sebi pripisal Youngkinovo zmago v Virginiji. »Za poraz je bilo dovolj, da je McAuliffe ves čas govoril Trump, Trump, Trump,« je zdaj izjavil Trump.