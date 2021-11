Federal Reserve (Fed) za nižanje dolgoročnih obrestnih mer trenutno kupuje omenjene vrednostne papirje za skupaj 120 milijonov dolarjev na mesec. V izjavi je FOMC napovedal, da jih bodo novembra in decembra kupili za po 15 milijonov dolarjev manj, podobno načrtujejo tudi v prihodnjih mesecih.

Ključne obrestne mere, po kateri si banke med seboj čez noč posojajo denar, FOMC ni spreminjal in ostaja na ravni med 0 do 0,25 odstotka. Na tej ravni vztraja od izbruha pandemije covida-19 v ZDA marca lani. Analitiki pričakujejo začetek zviševanja obrestne mere v drugi polovici prihodnjega leta.

Na zmanjševanje in postopni ukinitvi programa odkupovanja vrednostnih papirjev se namiguje že več mesecev, člani FOMC pa so v svojih zadnjih izjavah napovedali, da bo uradna napoved sledila novembrskem zasedanju. Program naj bi se ukinil do sredine prihodnjega leta.

»Kazalniki gospodarske aktivnosti in zaposlovanja se zaradi napredka pri cepljenju proti koronavirusu in trdni politični podpori še naprej utrjujejo. Sektorji, ki jih je pandemija najbolj prizadela, so se v zadnjih mesecih izboljšali, vendar pa je rast primerov covida-19 čez poletje okrevanje upočasnila. Inflacija je povišana, kar je večinoma posledica prehodnih dejavnikov,« so še zapisali v izjavi.

Predsednik Feda Jerome Powell je na novinarski konferenci po zasedanju FOMC povedal, da je centralna banka sedaj osredotočena na zmanjševanje izredne podpore gospodarstvu. Ob tem pa ocenjuje, da sedaj ni čas za višanje obrestnih mer.

Izredna podpora naj bi se končala do sredine prihodnjega leta. Četudi ne bo več odkupov, pa je Powell zagotovil, da bo bilanca banke v podporo finančnim razmeram.

Glede inflacije je dejal, da je precej višja od ciljnih dveh odstotkov letno, vendar pa ponovil, da gre za prehodne dejavnike, povezane z neenakomernim odpiranjem gospodarstva, zaradi česar prihaja do ozkih grl v oskrbovalnih verigah.

Powell je zagotovil, da se centralna banka zaveda, da se potrošniki soočajo z višjimi cenami goriv, ogrevanja in hrane. »Če bomo videli, da se inflacija vztrajno pomika nad raven, ki je skladna z našim ciljem, bomo uporabili sredstva, ki so nam na voljo, da ohranimo cenovno stabilnost,« je dejal.

Ocenil je, da se bodo cene spet znižale, vendar pa ne ve, kdaj. Težave z ozkimi grli v oskrbovalnih verigah pa naj bi se nadaljevale tja do drugega ali tretjega četrtletja 2022.