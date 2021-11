Ko je začelo veljati, da se gremo lahko cepit s tretjim odmerkom že dva meseca po tistem, ko smo se polno cepili z vektorskim cepivom. In so se, glej no, glej presenečenje, pred cepilnimi centri vile dolge dolge vrste cepiva željnih. Vse je šlo v franže, saj ni bilo nikogar, ki bi povedal, da so cepilna jutra najlepša zjutraj in da naj uživamo, dokler še lahko, ter da so za kaos pred cepilnimi centri krivi lovci.

Menda, res menda, Jelka zadnje čase videvajo na Pokljuki, saj je v prostem času med cepilno pavzo postal šef Športnega društva Pokljuka. Če kdo slučajno opazi Jelka tam med pokljuškimi jelkami in smrekami, naj mu le pove, da brez njega v dolini vlada kaos. Pa da naj gor na Pokljuki tudi ostane, da kaos tu doli ne bo še večji.