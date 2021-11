Piranska občina je že tekom dneva na svoji spletni strani opozorila na napovedi Agencije RS za okolje (Arso), da bo gladina morja danes zvečer povišana na okoli 330 centimetrov in da lahko morje med 19. in 22. uro poplavi nižje dele obale v višini okoli 30 centimetrov.

Stanovalcem in obiskovalcem Pirana so zato na občini priporočili, da osebna vozila parkirajo na višje ležeča mesta oziroma na Fornače in se poskušajo izogniti vožnji na lokacijah, kjer morje poplavlja cestišče v Piranu.

Po podatkih uprave za zaščito in reševanje so na območju Pirana že dobili prijavo več dogodkov, pri čemer so aktivirali tudi prostovoljna teritorialna gasilska društva, ki pa o poškodovanih in številu poškodb še ne poročajo.

Ob 19.30 pa je regijski center za obveščanje Koper zaradi visokega plimovanja morja v Izoli sprožil sireno javnega alarmiranja z opozorilom na nevarnost.

Kot kaže, pa tokratno visoko plimovanje ne bo imelo večjih posledic. Kot je povedal poveljnik piranske civilne zaščite Robert Zirnstein, je prišlo do višje vode, kot so tudi pričakovali, vendar za zdaj brez posebnosti. Tako so preventivno postavili baražo na najbolj izpostavljenih mestih, vendar se naraščanje vode počasi že ustavlja, prav tako pa ni prisotnih večjih valov, ki bi predstavljali posebne grožnje.