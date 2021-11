Do zadnje strani: Scanje proti vetru

Jugoslovanski bad boy Andrej Nikolaidis, ki je najzahtevnejše bralce na svojo stran že pred petnajstimi leti pridobil z Mimesisom, se zlepa ne upeha. Kot v že omenjenem romanu in kasnejših delih – v slovenskem prevodu sta izšla še Madžarski stavek in Sin – ostaja razorožujoče pronicljiv tako pri analizi razgradnje družinskih kot razkroja družbenih odnosov na območju z nacionalizmi prepojene nekdanje Jugoslavije. Kot dolgoletni kolumnist in nekdanji politični svetovalec je navsezadnje ta sarajevsko-ulcinjski pisatelj, ki rad ubira avtobiografsko linijo, ne da bi bilo to v škodo njegovemu pisanju, kar najboljši kandidat za preverjanje, »koliko stvarnosti lahko pretoči v besedilo, da gre pri tem še vedno za literaturo«. Oziroma koliko dokumentarnega lahko – po načelu poljubnosti in absolutne neodgovornosti, lastne mnogim lokalnim zgodovinarjem, politikom in njihovim medijem, ko fikcijo preobražajo v dokumentarno – sam obravnava kot fikcijo. S podobno hudomušnostjo ne odlaša niti v novem romanu Odlašanje. Parezija.