Finančni ministri so danes v Glasgowu med drugim razpravljali o tem, da bo za podnebno odpornost in brezogljično prihodnost treba s pomočjo javnih financ nujno pridobiti zasebne finance, ob tem pa, da bo treba dostop do teh financ zagotoviti tudi revnejšim državam, so sporočili organizatorji COP26.

ZDA, EU in Velika Britanija so se zavezale, da bodo tam skupaj z drugimi državami podpirale zeleni prehod ter investicije v čisto, zeleno infrastrukturo.

London je hkrati obljubil 576 milijonov funtov vreden sveženj iniciativ za hitro rastoče države in države v razvoju, od tega naj bi bilo 66 milijonov funtov namenjenih razširitvi programa, katerega cilj je razvijanje novih investicijskih produktov, namenjenih privabljanju različnih vrst investitorjev v te države.

Iniciative za zbiranje 8,5 milijarde funtov za podnebne ukrepe in vzdržen razvoj v revnejših državah so napovedali tudi v Svetovni banki in Azijski razvojni banki.

Zasebne finančne institucije so medtem naredile velik korak naprej za zagotovitev obstoječih in prihodnjih investicij za svetovno razogljičenje.

Kar 35 držav pa se je strinjalo, da so potrebni ukrepi, ki bodo vlagateljem omogočili dostop do zanesljivih informacij o podnebnih tveganjih in jim olajšali usmerjanje naložb v bolj zelena območja. Sledila bo vzpostavitev skupnih standardov, ki jih bo oblikoval nov mednarodni organ ISSB.