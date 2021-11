Ob mednarodnem dnevu prijaznosti 13. novembra, ki ga zadnjih nekaj let zaznamujemo tudi v Sloveniji, si v društvu Humanitarček želijo, da bi prijaznost preprosto postala del našega vsakdana. Tako od leta 1998, ko je bila podpisana deklaracija o prijaznosti, vsako leto na ta dan z deljenjem rumenih rož poudarijo potrebo po preprostih dejanjih, s katerimi polepšamo življenje drug drugemu.

Sodelujejo šole, vrtci, medgeneracijski centri…

Pobudnica akcije Nina Kozorog je leta 2015 vpeljala projekt Naključne prijaznosti, vsakodnevne nadgradnje decembrskega projekta 30 dni za 30 srčnih dejanj, v katerem humanitarčki že skoraj desetletje poskušajo spodbujati k malim akcijam. »Ideja je bila preprosta – da spomnijo, da lahko z malimi dejanji polepšamo svet ljudem okoli sebe. Znancem, prijateljem in tudi popolnim neznancem. Akcije so preproste, prineseta jih vsakodnevni ritem in življenje,« so zapisali pobudniki projekta. Veseli so, da se je akciji že prvo leto pridružilo toliko ljudi. Če je bila prvotna želja 10.000 kamenčkov, so že lani kljub koroni presegli številko 20.000, kar je največja tovrstna akcija barvanja kamenčkov na svetu. »Letos bomo po ocenah dosegli 25.000 kamenčkov,« je povedala Nina Kozorog in dodala, da je že lani koronski čas prinesel sodelovanje ogromnega števila šol in vrtcev, letos so se jim množično pridružili še domovi za starejše in medgeneracijski centri. »Govorimo o 337 šolah in vrtcih, 221 podjetjih in več kot 1500 posameznikih. Kamenčke barvajo tudi v zavetišču za brezdomce Kralji ulice.«

Letos so kamenčkom dodali sporočilce, da bodo tisti, ki ne spremljajo socialnih omrežij, lahko sledili akciji. Prejemnik kamenčka je lahko kdor koli, saj so izvorno akcijo iz leta 2015, ko so bili prejemniki bolniki z multiplo sklerozo, razširili na mednarodni dan prijaznosti. »To pomeni, da je lahko najditelj vsakdo,« je povedala Nina Kozorog in povabila k sodelovanju. vl