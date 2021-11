Cepljenje s Covaxinom poteka v dveh odmerkih v razmaku štirih tednov. Cepivo temelji na deaktiviranih koronavirusnih antigenih in se je izkazalo za 78-odstotno učinkovito. Pri WHO so v današnji izjavi še izpostavili, da je preprosto za shranjevanje, zato je še posebej primerno za revnejše in srednje bogate države.

WHO je pred tem odobrila cepiva podjetij Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson, Moderna, AstraZeneca, Sinovac in Sinopharm.

Gre sicer za izredno dovoljenje, ki se izdaja hitreje od običajnega, a kljub temu že vključuje oceno podatkov o kliničnem testiranju, piše AFP.

Z izdajo izrednih dovoljenj želi WHO predvsem pospešiti mednarodno priznanje cepiv ter agencijam ZN in mednarodni pobudi Covax omogočiti, da proti covidu-19 cepijo čim več ljudi v revnejših državah sveta. Za države in regije sveta, ki imajo svoje zdravstvene regulatorje, kakršna je npr. v EU Evropska agencija za zdravila, dovoljenje WHO medtem nima večjega pomena.