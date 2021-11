Kot je sporočila prefektura v departmaju Bas-Rhin, kjer leži Strasbourg, bodo morali obiskovalci sejma nositi zaščitne maske in vzdrževati medsebojno razdaljo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Masko bodo lahko sneli samo na točno določenih območjih, ki bodo namenjena uživanju hrane in pijače. Če bo incidenca višja od 200 okužb na 100.000 prebivalcev, bodo lahko obiskovalci do teh območij dostopali samo s covidnim potrdilom. Z njim Francozi dokazujejo, da so cepljeni proti covidu, da so to bolezen preboleli ali pa da imajo negativen izvid testa na novi koronavirus.

Za varnost bo skrbelo več kot 700 policistov, vojakov in drugih pripadnikov varnostnih sil. Izvajali bodo tudi naključni nadzor na vstopnih točkah, nadzor vozil in videonadzor.

Spomin na teroristični napad, ki je leta 2018 pretresel božični sejem v alzaški prestolnici in zahteval pet smrtnih žrtev, je namreč še zelo živ. Na prefekturi so pred letošnjim sejmom opozorili, da "je stopnja teroristične grožnje (...) posebej visoka".

Na strasbourške ulice se bo tako po enem letu premora znova vrnilo božično vzdušje, podobno tistemu izpred pandemije covida-19. Potem ko so lani zaradi pandemije sejem odpovedali, bodo letos znova postavili več kot 300 stojnic z različnimi božičnimi dobrotami, spominki in drugimi izdelki.

Priprave na sejem so že v polnem teku. Že v torek so postavili tudi božično drevo, ki pa ga morajo zdaj še okrasiti.