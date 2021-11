Strokovnjaki, podjetja in predstavniki držav naj bi se danes v Glasgowu ob robu pogajanj posvečali zlasti vprašanju, kako financirati zeleni prehod v ogljično nevtralno družbo in kako pomagati revnejšim državam preživeti neizogibne posledice podnebnih sprememb, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Podnebne finance so eden od ključnih delov na poti uresničevanja pariškega podnebnega sporazuma. Ta ob cilju omejiti globalno segrevanje ozračja na občutno pod dve stopinji Celzija do konca stoletja predvideva tudi 100 milijard dolarjev podnebne pomoči državam v razvoju letno. Ta cilj bi moral biti zagotovljen že lani, a države še niso izpolnile obljube.

Po oceni Združenih narodov (ZN) in Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je leta 2019 znesek dosegel nekaj več kot 79 milijard dolarjev, kar je pomenilo le majhno rast glede na leto prej. V danem tempu bi 100 milijard letno zagotovili šele leta 2023, navaja britanski BBC. Ob tem večina denarja v tem mehanizmu prihaja v obliki posojil, ne subvencij.

Revne države imajo zgodovinsko najmanjšo odgovornost za že nastale podnebne spremembe, hkrati pa so mnoge njihovim posledicam, kot so suše, neurja, poplave in dvigovanje morske gladine, najbolj izpostavljene. Ob podnebni pomoči bogatejših držav zato zahtevajo dodatno finančno podporo v obliki mehanizma za poplačilo izgub in škode.

Del zasebnega kapitala je združil moči v tako imenovanem Glasgowškem finančnem zavezništvu za neto ničlo (GFANZ). Sestavlja ga več kot 450 bank in upravljalcev sredstev, ki bdijo nad 130.000 milijardami dolarjev premoženja. »Iz tega kapitala smo oblikovali kup za tranzicijo v državah v razvoju, in to ne v neki daljni prihodnosti, ampak v tem desetletju,« je dejal nekdanji guverner britanske centralne banke in predsedujoči zavezništvu Mark Carney . »Denar je tu, a ta denar potrebuje projekte, ki bodo v skladu z neto ničlo,« je njegove besede povzel britanski BBC.

Besedni spor med ZDA, Rusijo in Kitajsko

Pogajalci držav bodo na COP26 v naslednjih dneh skušali dokončati knjigo pravil za izvajanje pariškega sporazuma. Ta naj bi vključevala pravila o tem, kako meriti dosežke boja proti podnebnim spremembam.

V torek so voditelji držav poslali močno sporočilo s podpisom dogovora, da bodo do konca desetletja za najmanj 30 odstotkov zmanjšali izpuste metana. To bi lahko po oceni strokovnjakov hitro vplivalo na segrevanje ozračja, saj je metan zelo močen toplogrednih plin.

A se je dvodnevni vrh zaključil z grenkim priokusom, potem ko so se ZDA zapletle v besedni spor s Kitajsko in Rusijo. Ameriški predsednik Joe Biden je bil najprej kritičen do kitajskega predsednika Xi Jinpinga, ki ni pripotoval v Glasgow, Kitajska pa se tudi ni pridružila dogovoru o metanu.

»Gre za izredno pomembno vprašanje in oni so odkorakali stran. Kako lahko to storiš in trdiš, da si lahko voditelj?« je Biden dejal novinarjem. Enako po Bidnovih besedah velja za ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki ga tudi ni bilo na konferenco. »Njegova tundra gori - dobesedno, tundra gori. Ima resne, resne podnebne težave in je tiho glede tega, kaj je pripravljen storiti,« je bil kritičen ameriški predsednik.

Kitajska se je danes odzvala z opominom, da dejanja govorijo glasneje kot besede. »Kitajska dejanja kot odgovor na podnebno krizo so resnična,« je dejal tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Wang Wenbin. Spomnil je tudi, da so ZDA pod predsednikom Donaldom Trumpom zapustile pariški sporazum in s tem ogrozili globalni boj proti podnebnim spremembam.

Tiskovni predstavnik ruskega Kremlja Dmitrij Peskov pa je dodal, da se Rusija »ne strinja« z Bidnovo oceno stanja. »Zagotovo ne zmanjšujemo pomena dogodka v Glasgowu, a rusko delovanje je konsistentno, premišljeno in resno,« je zatrdil. »Tundra resnično gori. A ne pozabimo, da gozdovi gorijo tudi v Kaliforniji, v Turčiji in drugih državah,« je dodal.