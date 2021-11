(Nedeljski dnevnik) Marko Milić, košarkarska legenda: 20 let košarke po vsem svetu

»Če bi vedel, da me boste slikali, bi se prej počesal,« se takoj pošali Marko Milić, ko zagleda našega fotoreporterja. Precej smeha in dobre volje je tudi med pogovorom, saj je 44-letni nekdanji košarkar, zdaj pa skrbni oče treh hčera in mentor mlajših reprezentanc pri Košarkarski zvezi Slovenije, vedno veljal za enega najbolj zabavnih sogovornikov. V Ljubljani živeči Kranjčan, ki je bil zaradi iskrivosti, zgovornosti in optimizma priljubljen tako med soigralci kot med navijači in novinarji, za vselej ostaja prvi Slovenec, ki je zaigral v ameriški ligi NBA, prvi košarkar na svetu, ki je zabil koš prek avtomobila, pred Luko Dončićem pa tudi edini naš košarkar, zaradi katerega so že pri 17 letih vreščale najstnice. Sam je bolj ponosen na to, da je bil kapetan slovenske reprezentance in ljubljanske Olimpije.