(Nedeljski dnevnik) Hiška sredi narodnega parka

V Kopru so se občani pred nedavnim na referendumu opredeljevali do prostorskih načrtov na zaraščenem in zapuščenem zemljišču pred vhodom v Luko Koper. Odločali so se med pobudo Borisa Popoviča za centralni park z visokim stolpom in željo dveh poslovnežev, da tam zgradita od 300 do 400 stanovanj in park. Popoviču referendum ni uspel, med drugim zato, ker se je lokalni »prostorski« referendum prvič srečal z novimi pravili, da se ga mora za njegovo veljavnost udeležiti vsaj petina vseh občanov z volilno pravico. Gre za spremembo, ki bo odslej odločneje krojila izide referendumov.