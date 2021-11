Vlak na območju Brežic do smrti zbil 81-letnega moškega

Policiste so v torek okoli 16.20 obvestili o nesreči na železniških tirih v Gornjem Lenartu na območju Brežic, kjer je vlak trčil v 81-letnega moškega, ki je zaradi hudih poškodb umrl. Ugotovili so, da je pešec na prehodu ceste čez železniško progo prečkal železniške tire kljub spuščenim zapornicam, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.