»Ime mi je Cleo,« je štiriletna deklica, ki so jo na zahodu Avstralije mrzlično iskali kar osemnajst dni, povedala policistom, ko so jo ti našli v zaklenjeni hiši v vasi Carnarvon na zahodi obali Avstralije. Bila je le nekaj kilometrov stran od doma. »Vsem so se zasolzile oči. Nekateri so jokali od olajšanja. Sam sem ostal brez besed, kar se zgodi redko. Vsi smo lahko le upali na tak razplet,« je za medije povedal namestnik policijskega komisarja Col Blanch. Malčica je pred skoraj tremi tedni izginila iz družinskega šotora v odročnem, a turistično dobro obiskanem obmorskem kampu. Da je ni, je 16. oktobra zgodaj zjutraj ugotovila mama. Vrata šotora so bila odprta, deklica je s spalno vrečo izginila brez sledu. »Najhujši je občutek nemoči in kaosa,« je takrat za medije povedala objokana in povsem neprespana dekličina mama Ellie. Policija je nemudoma zagnala obširno iskalno akcijo, v kateri je sodelovalo več kot sto policistov, potapljači, helikopterji, sledni psi in na tisoče prostovoljcev. Ti so ekipam pomagali na terenu, močno oporo pa predstavljali tudi staršem v zanje najbolj groznih trenutkih njihovega življenja. Za informacije o Cleo je bila razpisana celo nagrada v višini milijona avstralskih dolarjev, kar je na območje privabilo »lovce na glave« s cele celine. Informacij od vsepovsod je bilo toliko, kot bi iskali iglo v kopici sena. A jim je uspelo.

Upanja bilo iz dneva v dan manj

Ali je pri srečnem koncu nočne racije pomagala prav denarna nagrada, policija še ni razkrila, so pa nad srečnim razpletom zgodbe navdušeni vsi. No, skoraj vsi. V okviru preiskave so namreč prijeli 36-letnika, ki sodeluje s pristojnimi. Po navedbah policije ga družina Smith ne pozna. Preiskovalci so že od prvega dne, ko deklice v nekaj urah po izginotju niso našli nikjer v bližini, domnevali, da jo je nekdo ugrabil. Po njihovem je šlo za hipno in ne načrtovano dejanje. Osumljeni ni bil na lokalnem seznamu spolnih prestopnikov in so ga začeli opazovati šele dan pred nočno racijo, v kateri so vdrli v njegovo hišo. Njega takrat ni bilo doma, Cleo so našli samo v eni od sob. »En dan smo ga videli v trgovini kupovati plenice, a nam takrat ni bilo jasno, za koga. Šele zdaj smo povezali konce,« so za lokalne medije povedali radovedno osumljenčevi sosedi. Po njihovih navedbah se je moški od nekdaj držal bolj zase, živel je sam, obiskov je imel izredno malo.

»Naša družina je znova popolna,« se je na vrnitev svoje hčere na instagramu odzvala mama Ellie, policija pa je objavila fotografijo nasmejane deklice na bolniški postelji s sladoledno lučko v roki, ob tem pa maha vsem, ki sliko gledajo. Upanja, da Cleo najdejo živo in zdravo, je bilo iz dneva v dan manj, česar so se zavedali tako družina kot policija in kriminologi. Prav zaradi tega je zgodba še toliko bolj neverjetna.