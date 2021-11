Po oceni NIJZ je v državi 29.354 aktivnih primerov okužbe. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov se je dvignilo na 2223, kar je 46 več kot dan prej. Štirinajstdnevno povprečje potrjenih okužb na 100.000 prebivalcev pa je 1391 oziroma 62 več kot dan prej.

Novinarska konferenca o stanju virusa covid-19 v Sloveniji

V torek so opravili tudi 35.567 antigenskih testov, katerih pozitivne rezultate potrjujejo še s PCR-testiranjem.

Več kot 3000 okužb so v Sloveniji do zdaj potrdili le še 5. januarja, ko so jih zabeležili 3428, in 26. oktobra, ko so jih potrdili 3138.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.190.145 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.120.575.