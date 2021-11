Samo v oktobru so se zgodili štirje dogodki, ki so v javnosti vzbudili veliko pozornosti. Od tega dva umora in dva poskusa uboja. Zadnja sta se zgodila celo na isti dan, 11. oktobra. Prvi v Postojni, kjer je 24-letni državljan Slovenije in Severne Makedonije z nožem večkrat zabodel 22-letno Postojnčanko, ki naj bi bila njegova neuslišana ljubezen. Drugi poskus uboja so policisti obravnavali v eni od vasi na območju Selnice ob Dravi, kjer se je 29-letni moški z nožem lotil 48-letne ženske, nesojene tašče, pri kateri je iskal nekdanjo 21-letno zunajzakonsko partnerico.

Dva dni pozneje, 13. oktobra, se je tragičen dogodek zgodil v stanovanjski hiši na Viru pri Domžalah, od koder so po končani preiskavi odpeljali dve trupli. Policisti in kriminalisti so pojasnili, da je 44-letni sin ustrelil svojega 71-letnega očeta, zatem pa sodil še sebi. Po pripovedovanju tamkajšnjih domačinov naj bi šlo za družino, ki se je ukvarjala s puškarstvom, zato je bilo pri hiši veliko orožja, pogosto se je slišalo tudi streljanje. Tudi zato domačini, ki naj bi slišali strele, sprva niso pomislili, da bi se v sosedovi garaži dogajalo kaj nenavadnega. Ko pa so garažna vrata ostala odprta na stežaj in več ur ni bilo nikogar na spregled, so posumili, da nekaj ni v redu.

Poklicali so policiste in kriminaliste, ki so po vstopu v hišo našli dve trupli, sina in očeta. A so kmalu izključili možnost, da bi bila na kraju dogodka še tretja oseba. Vse je kazalo na to, da je sin najprej ustrelil očeta, zatem pa sodil še sebi. Kot so vedeli povedati domačini, se sin, ki je do poletja v hiši živel z mamo, ko je ta umrla, pa je v njej ostal sam, z očetom, ki je živel na drugem naslovu, nikoli ni dobro razumel. Nesoglasja med njima so bila stalnica.

Sedem mesecev po družinski tragediji, ki je marca letos pretresla ne le Savinjsko dolino, ampak vso Slovenijo, je minuli teden na zatožno klop celjskega sodišča sedel 37-letni Gregor Ducman. Z nožem je mami zadal več globokih ureznin po vsem telesu, usoden pa je bil vbod v prsni koš, ki je prebil tudi pljučno krilo, zaradi česar je izkrvavela. Ko je oče poskušal sinu iz rok izpuliti nož in prekiniti krvavo agonijo, je sin z nožem napadel tudi njega, a se mu je k sreči nekako uspelo izmuzniti iz hiše in pobegniti k najbližjim sosedom. Ti so nemudoma poklicali policiste in reševalce, ki so očetu rešili življenje. Za ženo in mamo pa je bila vsakršna zdravniška pomoč prepozna. Policisti so storilca prijeli kmalu po dogodku, še vedno je bil v bližini hiše, prijetju pa se ni upiral. Vse od tragičnega dogodka je v celjskem priporu. Kaj je bil vzrok za tako kruto dejanje, bo morda znano, ko bo sredi decembra o tem spregovoril sam, mnenja izvedencev o tem, ali je moril v stanju neprištevnosti, pa niso enotna. V preiskavi naj bi Ducman, ki je bil že več let odvisen od prepovedanih drog, dejal, da je iz mame izganjal demone.

