Nekdanji dolgoletni soigralci Gorana Dragića; Miami je kapetana zlate slovenske reprezentance poleti nepričakovano poslal v Toronto, so pokazali timski duh in prišli do zanesljive zmage, potem ko so kar štirje igralci vročice dosegli vsaj 22 točk: Tyler Herro, Jimmy Butler, Kyle Lowry in Bam Adebayo.

Herro je v igro vstopil s klopi in dosegel 25 točk, od tega 15 v drugi četrtini, ko je Miami strelsko nadigral Dallas s 46:32 in ob polčasu povedel s 70:62. Butler je dodal 23 točk, Lowry 22, Adebayo pa je 22 točkam dodal še 13 skokov.

»Vedno skušaš razdeliti napad na različne načine, tako da vsak prispeva svoj kamenček v mozaik. Danes nam je to odlično uspelo,« je po zmagi dejal trener Miamija, ki je na uvodu v sezono prišel do šeste zmage (ob enem porazu), Erik Spoelstra.

Po šesti zmagi se je Miami na vrhu prvenstvene lestvice izenačil z ekipo Utah Jazz, ki je tokrat doma ugnala Sacramento Kings s 119:113, šest zmag imajo na uvodu v sezono še Chicago Bulls.

Pri domači ekipi, ki je izgubila prvo od dosedanjih štirih domačih tekem, je Dončić v 36 minutah na parketu dosegel svoj strelski rekord sezone s 33 točkami.

»Vročica je po mojem mnenju ta čas najboljša ekipa v ligi,« pa je po tekmi menil trener Dallasa Jason Kidd.

Jalen Brunson, ki je prvič to sezono začel tekmo, je s 25 točkami prav tako dosegel svoj strelski rekord, Dallas pa je dvoboj končal brez poškodovanih Kristapsa Porzingisa; ta je izpustil še četrto zaporedno tekmo, in Maxija Kleberja, ki se je poškodoval v uvodni četrtini.

Naslednjo tekmo bo Dallas igral v sredo v San Antoniu.