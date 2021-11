Vasja Predan

Prav vsaka umetnost, če naj bo resnično živa, za razcvet poleg ustvarjalcev potrebuje tudi svoje premišljevalce, bi lahko nemara zapisali ob tako edinstveni osebnosti, kakor je bil teatrolog, urednik in gledališki kritik Vasja Predan, ki je v ponedeljek umrl v starosti 91 let. Eden najvidnejših pa tudi najbolj poglobljenih spremljevalcev slovenskega gledališkega ter nasploh kulturnega dogajanja druge polovice preteklega stoletja s svojimi članki, razmišljanji in teoretskimi prispevki ni bil zgolj eden od utemeljiteljev sodobne slovenske kritiške misli, temveč tudi prodoren popisovalec zgodovinske podobe slovenskega teatra. »Pisanje presoj je vsekakor neka vrsta kreativne vokacije in kritika je žanr s svojimi zakonitostmi,« je razmišljal pred leti v pogovoru za naš časnik. »Zagotovo pa mora imeti tak zapis neko sporočilo tudi za nekoga, ki je predstavo zamudil ali ki morebiti niti ne hodi v gledališče, ki pa na primer spremlja literaturo, glasbo ali likovno umetnost.« In ravno ta občutljivost za bralca, prežeta s pristnim zanimanjem in ljubeznijo do vsega gledališkega, ga je delala tako posebnega.