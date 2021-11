Dvakratna svetovna prvakinja v smuku Ilka Štuhec je danes v Mariboru predstavila cilje v olimpijski sezoni. Optimizma ni izgubila, nasmeška prav tako ne, a ima v sebi nekoliko manj odločnosti, ki jo je krasila, ko je osvajala najvišje stopničke zmagovalnega odra. Zdi se, da v novo sezono vseeno vstopa bolj optimistična kot lani. Pred dnevi je dopolnila 31 let, čez pet dni se z ekipo odpravlja v ZDA, kjer bo do konca novembra trenirala v Cooper Mountainu. Kasneje se odpravlja v Kanado, kjer jo čaka začetek olimpijske sezone. V njenem Lake Louisu, kjer je 2. in 3. decembra pred petimi leti prvič in drugič prehitela vse tekmice. Kasneje pa še sedemkrat v karieri na tekmah svetovnega pokala ter dvakrat na svetovnem prvenstvu, leta 2017 v Sankt Moritzu in 2019 v Äreju.

»Seveda se veselim tekem v Kanadi, saj sem na njih dosegla svoje največje uspehe,« odgovarja Ilka Štuhec. Priznava, da se dolge poti tudi malce boji. »Nekdaj so bili dolgi poleti z letalom nekaj samoumevnega, danes je realnost drugačna. Po dolgem času se bom odpravila na tako dolgo pot, saj so lani tekme v Severni Ameriki odpadle, v Južni Ameriki pa že dve leti nisem bila na pripravah. Covidna realnost je drugačna, zato mi ne bo povsem preprosto sesti v prostor z veliko ljudmi, saj se v teh časih hitro lahko zgodi kakšna neljuba stvar. Težko se soočam s časi, v katerih živimo,« je odkrita Mariborčanka.

Ve, kaj potrebuje, in to tudi zahteva V olimpijsko sezono najtrofejnejša slovenska alpska smučarka hitrih disciplin vstopa s spremenjeno ekipo. Serviserja Aleša Sopotnika, ki se je vrnil v ameriško reprezentanco, je nadomestil Švicar Sepp Lauber. Vodja ekipe ostaja mama Darja Črnko, glavni trener Švicar Stefan Abplanalp. »Smo profesionalci in vsak ve, kakšno je njegovo delo. Komunikacijskih težav s Seppom nimava, saj govorim nemško, poleg tega pa sem navajena imeti v ekipi Švicarja,« odgovarja Ilka Štuhec, ki se v zadnjih dveh sezonah ni niti enkrat uvrstila na zmagovalni oder, le enkrat med najboljšo peterico, ko je bila lanskega decembra na smuku v Val d’Iseru četrta. S švicarskim proizvajalcem Stöcklijem je zelo zadovoljna. Odločno pravi, da natanko ve, kaj potrebuje, in to tudi zahteva. »Ne potrebujem nekoga iz tovarne, da je ob meni vsak teden. Več let sem testirala opremo, jo razvijala, zdaj pa lahko rečem, da sem končno našla, kar sem iskala. Sicer za zdaj še čakamo tovarniške smuči za superveleslalom. Upam, da bodo narejene do odhoda v ZDA,« odgovarja Štajerka, ki ne skriva ambicij, da si želi biti najbolje pripravljena na olimpijski tekmi v Pekingu. »Sem tekmovalka, ki se prepusti trenerjem in njihovemu strokovnemu znanju. Upam, da načrtujejo formo tako, da bom najhitrejša februarja na olimpijskih preizkušnjah. Seveda pa si želim, da bi dotlej dosegla čim več spodbudnih uvrstitev, ki mi bodo dale samozavest.«

V Pekingu tudi slalom Darja Črnko je dejala, da je bil vstop v novo sezono specifičen, saj je imela Ilka Štuhec kar tri mesece premora. »Smučarskega,« je dopolnila glavna igralka, »saj sem kondicijsko trdo garala.« »Ilka ni več športnica, ki bi lahko le dodajala trening. Odločili smo se, da bomo delali predvsem pri kvaliteti,« odgovarja vodja ekipe. Poudarja, da se sezona zanjo vselej začne 1. maja. »In tu je morda največja prednost Ilke v primerjavi s preteklima dvema letoma. V Kaunertalu smo opravili odličen spomladanski trening. Imeli smo razmere, kakršne smo si lahko le želeli. Potem do konca avgusta Ilka ni smučala. Do danes smo večino časa preživeli v Saas Feeju in nekaj tudi v Zermattu.« Darja Črnko poudarja, da čakajo ekipo zelo pomembni tedni v Koloradu. »Lani nismo bili v ZDA, kar se je precej poznalo. V Cooper Mountainu so trenirale Američanke in moška nemška ekipa, oboji pa so v hitrih disciplinah dosegali odlične rezultate. Letos bo na smučišču precejšnja gneča, tako da se bomo združevali z drugimi ekipami. A tega smo že vajeni, nasploh pa dobro sodelujemo z Američani.« Ob koncu druženja v hotelu Piramida se je Darja Črnko dotaknila še ciljev v sezoni. »Naša želja je, da se Ilka vrne med najhitrejših deset smučark v hitrih disciplinah. V Pekingu bo nastopila tudi v alpski kombinaciji. Slaloma sicer v zadnjem času nismo trenirali, ker smo bili na ledenikih. Posvečali smo se mu spomladi in se mu bomo po vrnitvi iz ZDA,« razkriva Darja Črnko. Na vprašanje, ali bo Ilka Štuhec tekmovala čez dva meseca na Zlati lisici, pa je mama odgovorila, da bo to njena odločitev, da pa si v tem trenutku vsi najbolj želijo, da bi prireditev ostala v Mariboru.