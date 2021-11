Nepreslišano Josip Juratovic poslanec SPD v nemškem bundestagu

Moramo institucionalno krepiti Evropsko unijo, kar pomeni, da moramo povečati pomen evropskega parlamenta. Saj je najvišji organ demokratičnega sistema prav parlament. Tu je volja ljudstva, od tu mora izhajati celotna politika in izvršilna oblast. To trenutno ni tako. Imamo Unijo, v kateri nacionalne vlade nekaj med seboj mešetarijo. Potem pridemo v situacijo, ko se Angela Merkel nekaj dogovarja z Viktorjem Orbánom, pa Orbán s Sebastianom Kurzem in tisti drugi med seboj, da na koncu dobimo za predsednico evropske komisije Ursulo von der Leyen, ki jo poznam iz nemške politike in so je pred škandalom ter tik pred izgubo položaja obrambne ministrice pospravili v evropsko komisijo. Evropa se počasi spušča na raven tistega, česar nismo želeli. Sobotna priloga Dela