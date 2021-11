V taboru košarkarjev Cedevite Olimpije je zavel veter olajšanja. Po treh zaporednih porazih v ligi ABA so se Ljubljančani znašli pred gostovanjem pri Igokei v težkem položaju, a nato dokazali, da se njihova forma občutno vzpenja. Drugo zmago v evropskem pokalu proti Bourgu so tako nadgradili s prepričljivim tretjim uspehom v jadranskem tekmovanju ter se tako bolj sproščeno pripravljali na tretji preizkus v Evropi. Zmaji danes ob 18. uri gostujejo pri turškem Bursasporju, ki ima precej kakovostnejše moštvo kot lani.

Bursaspor kakovostnejši kot lani

Gostovanje v Bursi za Olimpijo ne bo nič novega. V lanski sezoni so namreč proti turškemu moštvu obe tekmi odigrali na njihovem parketu, saj je bila domača prestavljena zaradi okužb s koronavirusom v moštvu trenerja Jurice Golemca. Ljubljančani so tako v roku nekaj dni Bursaspor dvakrat porazili na njihovem parketu, po do zdaj videnem pa jih to pot čaka precej težje delo. Vodstvo kluba je namreč trenerju Dušanu Alimpijeviću sestavilo bolj konkurenčno moštvo, ki je v zadnjem krogu evropskega pokala na gostovanju na kolena spravilo Venezio, proti kateri so se vrnili po višjem zaostanku, pred tem pa so v turškem prvenstvu porazili še evroligaški Fenerbahče. Kljub temu je Bursaspor v domačem tekmovanju z zmagama in štirimi porazi na skromnem štirinajstem mestu, a posamezni prebliski Olimpijinemu trenerskemu štabu ne omogočajo lahkega spanca.

»Nobeno gostovanje v evropskem pokalu ni enostavno. Bursaspor na trenutke igra odlično, kar potrjujeta zmagi proti Fenerbahčeju in Venezii. Moštvo trenerja Alimpijevića, ki nas odlično pozna, je nadarjeno in igra agresivno ter fizično košarko. V njihovi igri vlada disciplina, saj vsak igralec natančno ve, kakšne ima naloge. Če želimo do pozitivnega rezultata, moramo precej bolje kontrolirati skok, kot smo ga na začetku tekme proti Igokei, ob tem pa igrati dobro individualno obrambo na njihovih najboljših posameznikih,« pravi Jurica Golemac.

Prav obramba je tista, ki je Olimpijo na zadnjih dveh tekmah popeljala do zmage. Kapetan Jaka Blažič in soigralci so jo v obeh primerih na višjo raven dvignili v drugem polčasu, Golemac pa si želi, da bi bilo tako že od uvodnega sodnikovega meta. »Paziti bomo morali predvsem na njihovo zunanjo linijo, ki je močna in neugodna. Prednjači Derek Needham, ki ga dobro poznamo iz Mornarja, kjer je igral v zadnjih dveh sezonah, pa tudi že pred tem. Izpostavil bi še Allerika Freemana in Andrewa Andrewsa, ki že vrsto let igrata v Evropi, mečeta z vsakega položaja in premoreta veliko izkušenj. Pod košem prednjači Kevarrius Hayes, ki je lani igral v evroligi za Asvel. Ob tem pa imajo tudi kakovostne turške igralce,« je najnevarnejše posameznike naslednjega nasprotnika Olimpije izpostavil Golemac in dodal, da morajo njegovi igralci v napadu nadaljevati z moštveno igro, ki jih je krasila pri zadnjih dveh uspehih.