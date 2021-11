Devetnajstletni Danyal Hussein na sojenju ni pojasnil, kaj ga je gnalo v okrutni umor 46-letne Bibaau Henry in njene sestre, 27-letne Nicole Smallman, lani poleti, ko je v enem od parkov v Wimbledonu na severu Londona eno zabodel kar 28-krat, drugo najmanj osemkrat. Mesec dni po krvavem zločinu mu je policija s pomočjo nadzornih kamer prišla na sled, v hišni preiskavi pa so naleteli na nenavadno najdbo. Najstnik je z »mogočnim kraljem Lucifugom Rofocalom« podpisal pogodbo – del je spisal z lastno krvjo –, po kateri bi žrtvoval šest žensk v zameno za dobitek na loteriji. To bi počel vsakega pol leta, dokler je na svobodi in telesno sposoben takega napora. V zameno za ves ta »trud« bi ga demonske sile sčasoma nagradile z več milijoni evrov dobitka na loteriji, z denarjem pa bi prišla tudi moč. A čeprav je Hussein po umorih za srečke zapravil skoraj dvesto evrov, sta mu sreča in hudič obrnila hrbet. In to tako zelo, da je za najmanj 35 let in največ do smrti pristal v zaporu. Ker je bil v času zločinov mlajši od 21 let, tri tedne pred umoroma jih je dopolnil šele 18, mu sodnica polne dosmrtne kazni po zakonu ni mogla izreči. Na prostost ga bodo najprej lahko izpustili po 35 letih v zaporu, pa še to samo, če ne bo predstavljal nevarnosti javnosti.

Odvratno bitje z umazano dušo

Mama sester je prepričana, da je pravici končno zadoščeno. »Naključno ste poiskali dve ženski. Niste ju poznali. Presenetili ste ju, na smrt prestrašili in ju ubili,« je svojo odločitev razložila sodnica in dodala, da je s tem do konca življenja zaznamoval tudi njuno družino, prijatelje in znance. »Prepričana sem, da ste umora izvedli kot del pakta, s katerim ste se hoteli dokopati do moči in bogastva. In kakor koli nenavaden se sliši ta pakt, ste vi vanj verjeli,« je komentirala pogodbo s hudičem. Zaradi izvedbe psihiatričnih mnenj so kazen določili tri mesece po razsodbi, sodnica pa je bila prepričana, da je mladenič hladnokrvno izvedel zločin. »Vse je samo igra. Z njim ni nič narobe, je samo odvratno bitje, zlomljena duša, ki bi, če ga ne bi prijeli, v nečloveško trpljenje pahnil še vsaj štiri družine,« se je odzvala mama umorjenih žensk. Da bi ubijal še naprej, ocenjuje tudi policija.

Po pisanju britanskih medijev je bil Hussein že od nekdaj problematičen otrok. Pri petnajstih so ga zasačili, ko je na šolskem računalniku dostopal do strani, povezanih s skrajno desnico, zato so ga vpisali v program za deradikalizacijo. Obiskoval ga je tri leta. Policija je po umorih ugotovila, da se je zadnje mesece izobraževal na področju satanizma in desničarskega ekstremizma. tak