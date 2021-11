Mislim svoje mesto: Zadnji naj ugasne luč

V obratno smer gre mnogo laže in tudi veliko bolj zabavno je. To igrico se lahko gremo, ko se v zimskih mesecih sprehajamo po kakšnem obmorskem letovišču. Nebo je žalobne, svinčeno sive barve, kovinske prhe na plaži žalostno molijo kvišku kot okostje kakšne prazgodovinske živali, okoli vogalov kamnitih ulic zavija burja in nikjer ni žive duše. Okna so zaprta, včasih iz notranjosti previdno zre kakšen namrgoden mačji obraz. O človeški prisotnosti pa ne duha in sluha! Pa vendar se je tod pred nedavnim kar trlo ljudi, o tem pričajo zlizani tlakovci, to se da razbrati iz izveskov gostiln, ki so sicer vse zaprte in gostinski vrtovi izpraznjeni, to dokazujejo hoteli, ki ta čas tiho in mirno čemijo in čakajo na boljše čase – ki pa bodo gotovo prišli. In z njim ljudje, s katerimi se bo letovišče kot speča Trnuljčica dvignilo iz zimskega spanca.