Oumou Sangaré, diva afriške glasbe: Vsakič, ko gre kaj narobe, to obsodi

Oumou Sangaré, diva malijske in afriške glasbe, je vidna glasnica pravic žensk in otrok. Glasba ji je bila položena v zibelko, saj je bila pevka tudi njena mati. Svoj prvi koncert je imela pri petih letih pred tri tisoč ljudmi na stadionu Stade Omnisports v Bamaku. Oumou Sangaré velja za ambasadorko Wassoulouja, saj je njena glasba navdihnjena s tradicionalno glasbo in plesi te malijske regije. Piše in ustvarja svoje pesmi, ki temeljijo na ostri družbeni kritiki, zlasti glede položaja žensk. Od leta 1990 nastopa na največjih svetovnih odrih. Prejela je številne nagrade in priznanja. V Slovenijo prihaja tretjič – jutri bo nastopila v Cankarjevem domu.